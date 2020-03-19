【中國經濟】發改委：今年CPI漲幅料前高後低 豬肉價格也會回落

國家發展改革委價格司副司長彭紹宗表示，中國工農業產品供應比較充足，服務業發展迅速，物價保持平穩運行的基礎牢固，預計今年CPI漲幅會呈現前高後低的態勢，全年物價運行總體將保持在合理區間。

他又指，在當前和今後一段時間生豬產能穩步恢復的情況下，豬肉供應將得到改善，豬肉價格也會隨之回落。

豬肉價格已有回落

彭紹宗在國務院聯防聯控機制就畜禽產品保供穩價工作情況舉行的發布會上指出，2月CPI按年上漲5.2%，而豬肉價格上漲拉動了其中3.2個百分點，佔比達到62%。顯而易見，較高的豬肉價格對CPI的影響是很大的。

彭紹宗稱，豬肉價格不僅影響物價總水平，而且由於豬肉是我國居民最主要的肉食品，在肉類蛋白質的攝取來源中佔有相當大的比重，所以豬肉價格也是一個重要的民生價格，直接關係到老百姓的生活。

據其介紹，近一個多月以來，針對新冠肺炎疫情的影響，加大豬肉市場調控力度，做好保供穩價工作，豬肉價格從比較高的水平連續有一些回落。監測到的36個大中城市超市、集貿市場以精瘦肉品種為例，平均零售價格到昨天已降到每斤32.21元(人民幣，下同)，比2月中旬的最高點34.63元已經下降。

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國家統計局周一表示，從全年來看，居民消費價格（CPI）繼續大幅上漲的基礎並不存在，居民消費價格總體漲幅應該趨於回落，特別是到下半年價格會有所回落，CPI漲幅回落的趨勢應該說是一個大概率事件。

中國2月居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.2%，漲幅較上月創下的逾八年新高5.4%略回落，其中食品價格按年上漲21.9%，非食品價格按年上漲0.9%；2月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降0.4%。、

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已下達中央預算內投資11​​.2億元

另外，發改委近日下達今年首批中央預算內投資11​​.2億元，支持全國20個示範區加快實施一批公共基礎設施、公共服務平台和企業創新能力建設項目，預計將帶動120億元左右總投資。

發改委表示，下一步將聯合科技部、工信部、自然資源部、國家開發銀行，指導示範區用好中央預算內投資資金，支持各示範區加快建設一批具有競爭力的產業集群和產業園區，促進產業轉型升級和城市振興發展。

責任編輯：蒯宇澄

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