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【台灣疫情】台灣現搶購潮 陳時中指台灣沒有恐慌的理由 蔡英文籲民眾勿囤積

社會熱點 16:35 2020/03/19

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新冠肺炎成全球大流行。在台灣，境外輸入病例持續增長，民眾出現搶購潮，超市中紙巾、大米、罐頭等商品被掃購一空。針對此種行為，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣本土病例不多，相較外國幾十倍的案例密集度，台灣「沒有恐慌的理由」。蔡英文總統也指，確保民生防疫物資穩定供給，政府都有準備，民眾沒有必要囤積。

台灣人口未大量增加 物資本來就在 不需搶購

陳時中今天表示，世界貨運沒中斷，現在相對也沒有旅遊團進入台灣、人口沒有大量增加，物資本來就在，沒必要過度搶購，囤積更是法律不允許。

他還說，行政院長蘇貞昌常講一句話，「相搶就不夠，相讓就有剩」；如果搶購，物資再多都不夠，但如果大家節約使用，物資就一定會剩、一定夠。

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蔡英文今天下午還發表談話指，確保民生防疫物資穩定供給，政府都有準備，民眾沒有必要囤積，更不能炒作價格，執法單位會特別注意。

此外，針對台灣的疫情防控，陳時中表示，新冠肺炎確診案例多，防疫、醫療壓力確實非常大，但對社會的壓力其實沒那麼大。現在正在守境外移入與社區傳播，如果疫情進到社區傳播，問題就相對大、變不可控，這兩周全力防疫。

截至19日，台灣共確診108例新冠肺炎病例，死亡1例。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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