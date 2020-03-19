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【新冠肺炎】出省復工 應勇籲全國各地善待湖北人民

社會熱點 17:10 2020/03/19

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隨著內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，湖北人員陸續出省復工，省委書記應勇稱，湖北人民是英雄的人民，為打贏疫情付出極大努力、作出重大貢獻，呼籲全國各地善待湖北人。

湖北荊州站今日下午有專列運送近600人到廣東返崗，標誌著湖北出省務工人員返崗全面拉開序幕。

據《湖北日報》報道，近期將陸續安排4萬名湖北務工人員赴粵返崗務工，僅今日就有3列專列運送近1800名荊州籍務工人員赴粵，行前都接受了健康篩查，持有健康碼「綠碼」方安排返崗。

湖北常年約600萬人出省務工

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應勇、廣東省人大常委會副主任呂業升到荊州站送行，應勇表示，要自覺遵守當地疫情防控管理要求，認真做好個人防護，健康安全返崗工作，積極展現湖北人民健康乾淨、勤勞勇敢、吃苦耐勞的良好形象。他又說，湖北人民是英雄的人民，為打贏疫情防控阻擊戰付出了極大努力、作出了重大貢獻，呼籲請求全國各地、全社會善待湖北人民，善待湖北農副產品。

據了解，湖北省是勞務輸出大省，常年出省務工600萬人左右。目前除了武漢市外，全省16個市州已通過「點對點、一站式」組織輸送赴省外務工人員約12萬人，正在對接廣東、浙江等省並將陸續外出約150萬人，還將進一步拓展與其他省市對接輸出務工人員約255萬人。

責任編輯：伍樂

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