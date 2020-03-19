劉亦菲代言資生堂 香港網民因其撐警言論再發起抵制

▲ 美籍內地演員劉亦菲此前因在微博轉載官媒撐警言論，惹來香港甚至美國的網民發起「#BoycottMulan」（杯葛花木蘭）行動。時隔半年多，劉亦菲日前成為日本化妝品牌代言人，同樣惹來香港網民揚言抵制。

美籍內地演員劉亦菲此前因在微博轉載官媒撐警言論，惹來香港甚至美國的網民發起「#BoycottMulan」（杯葛花木蘭）行動。時隔半年多，劉亦菲日前成為日本化妝品牌代言人，同樣惹來香港網民揚言抵制。

劉亦菲去年8月香港反修例風波期間，轉發《人民日報》「我支持香港警察 你們可以打我了」的帖文，惹來香港甚至美國的網民在社交媒體發起「#BoycottMulan」（杯葛花木蘭）行動，聲言罷看由她主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》。劉亦菲隨後在微博發文稱「不是志同道合，那就好聚好散」，並配上一個大笑表情符號，疑是回應抵制《花木蘭》行動。

及至近日， SHISEIDO資生堂於官方微博宣布，劉亦菲成為品牌全球代言人，內地網民紛留言祝賀，又不斷上載品牌系列產品相片表示支持，稱「姐姐代言的買的起必須買」。

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▲ SHISEIDO資生堂於官方微博宣布，劉亦菲成為品牌全球代言人，內地網民紛留言祝賀。

不過，資生堂香港的fb專頁，卻是完全相反的景象，即使專頁沒有劉亦菲成為代言人的相關帖文，但網民還是湧到專頁的產品帖文留言表示不滿、難過，稱「代言人劉亦菲撐警，不了」、「罷買支生堂」、「錯誤的決定，送都唔用」、「唔想用完好似個黑心代言人咁」，部分網民質疑是否代表該品牌認同劉亦菲撐警立場，只有零星留言持不同意見，表示「根本可以無視，因為完全打擊唔到市場佔有率」。

不少網民除了用上「#BoycottMulan」的標籤，部分人也發起「#boycottShiseido」的杯葛活動以示不滿。

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責任編輯：孫民