【新冠肺炎】谷旅遊消費 江西第二季試行2.5天彈性作息

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情形勢轉好，工作重心轉向刺激經濟。江西發布提振旅遊消費「組合拳」，提出今年第二季試行周末2.5天彈性作息，積極引導幹部職工周末外出休閒度假，又實行景區門票優惠，並推出消費券等。

事實上，內地正期望疫情過後，疫後旅遊消費爆發。而今年 五一調休增為五天小長假，有專家指出， 如果4月疫情能夠結束，五一假期將會迎來今年第一個旅遊消費高峰。

8招「組合拳」 推出消費券

受新冠肺炎疫情影響，內地文化和旅遊業遭受重創。內地傳媒報道，江西今日發布《關於打好「組合拳」提振旅遊消費的通知》，力求將疫情對經濟發展的影響減少到最低，打好八招「組合拳」，提振江西旅遊消費。

其中，通知表示，引導居民健康出遊，倡導「出遊為健康、健康才出遊」消費理念，並鼓勵全省廣大干部職工帶頭旅遊消費。

同時，推行周末彈性作息。各地各單位要結合實際，改善工作安排，今年二季度試行周末2.5天彈性作息，積極引導幹部職工周末外出休閒度假。而彈性作息減少的工作時間，通過延長其他工作日時長調劑補回。

網民：太難了 正常雙休都沒有

此外，通知還推出門票優惠和旅遊消費券政策。其中，加大景區門票減免，全省5A級、4A級旅遊景區和5A級鄉村旅遊點，遊客周五下午到訪門票半價。又鼓勵發行消費卡（券）。在全省推出「愛江西·健康遊」電子消費券，各市、縣（區）結合實際發放旅遊消費券，積極引導旅遊消費。

據了解，國務院辦公廳曾於2015年發布意見，提出為職工周五下午與周末結合外出休閒度假創造有利條件。

此後，多地陸續出台相關文件，鼓勵實施2.5天休假，以促進旅遊、拉動消費。據報，截至去年中旬，已有河北、江西、重慶、甘肅、福建、浙江和廣東等10多個省份出台鼓勵2.5天休假的意見。不過輿論認為，這最終可能是紙上福利，實施可能性不大，「員工樂意，老闆不樂意啊」。

網民反應：

Hey大鼻子：真的是。國民太難了。各種企業文化，雞湯，道德，被迫。很多正常的雙休都沒有。 妖精家的小姐姐： 對於基層幹部，別說2.5，能保證0.5都感動天感動地了 澄月島的鯰魚：先把雙休落實吧 由色：要補回來的，放你是為了讓你花錢！ Auxily沖沖衝：快點開學啊

責任編輯：伍樂

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