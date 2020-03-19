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【新冠肺炎】北韓直接槍斃染疫者　死者因從事中朝走私中招

社會熱點 19:20 2020/03/19

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北韓多次重申境內新冠肺炎「零確診」，外界關注平壤究竟以什麼手段防疫。

北韓多次重申境內新冠肺炎「零確診」，外界關注平壤究竟以什麼手段防疫。南韓媒體引述知情人士透露，包括一名確診者在內，北韓近期有至少有3人因新冠肺炎疫情遭槍斃。其中的染疫者，為北韓警衛教官，他在參與跟中國、北韓走私活動時中招。

北韓官方媒體《勞動新聞》報道，北韓領導人金正恩17日出席綜合醫院動土典禮發表演說時未戴口罩，展現對境內防疫成果的信心。

北韓3人違防疫令被處以極刑

北韓多次表示境內至今零確診，但外界質疑不斷，並認為北韓緊急建設醫院就是為了因應持續增加的疑似症狀患者。

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《東亞日報》報道，雖然北韓聲稱境內零確診，但知情人士表示，北韓近期就有3人因新冠肺炎疫情遭槍決，其中1人是確診者，另2人是因為違反防疫措施遭槍斃。

當中確診者為一家專門走私無煙炭及礦物的貿易公司碼頭警衛教官，他14日確診感染新冠肺炎。

報道指出，北韓早在1月22日就下令封鎖邊境，但這名教官卻在封鎖邊境的23天後出現疑似症狀，引發當局懷疑，審問後發現他曾在走私活動中，私下接觸中國人，違反防疫法規。金正恩在2月初下令，違反防疫規定者皆以軍法處置，這名確診者因此在16日遭槍決。

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北韓雖然在新冠肺炎疫情爆發初期就採取強烈防疫措施，但由於與中國往來頻密，加上疫情不透明，使外界揣測不斷。

駐韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）13日也指出，北韓軍方至少曾封鎖30天，最近才重新開始日常訓練，出現確診案例的可能性相當高。

北韓軍隊據報曾暫停演練

南韓統一部則維持以世界衛生組織（WHO）掌握情況為準的立場。南韓媒體New1報道，統一部17日表示，北韓若出現確診者，就會向WHO通報，對於北韓疫情狀況會以WHO掌握情況為準。

南韓首爾高麗大學醫學教授金辛根（Kim Sin gon）表示，北韓人民長期處於營養不良的狀態，更容易感染上新冠病毒，金辛根懷疑北韓刻意隱瞞病情。對此，北韓官方則回應，政府透過大規模消毒，以及數千人隔離的手段，才成功阻止新冠病毒入侵北韓境內，目前已有超過5,400人確定未遭感染出院。

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責任編輯：伍樂

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