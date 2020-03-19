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【新冠肺炎】國家監委調查通報：促撤銷李文亮訓誡書 追究有關人員責任

國情動向 19:29 2020/03/19

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被稱為武漢新冠肺炎疫情「吹哨人」、卻遭公安訓誡的李文亮醫生，上月因感染新冠肺炎病逝，引發輿論轟動，要求官方為被指「造謠」的李文亮平反。央視報道，國家監委調查組今日發布涉及李文亮的調查通報，指派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範，促公安機關撤銷訓誡書，並追究有關人員責任。

央視報道，國家監委調查組通報稱，去年12月，湖北部分醫院陸續收治一些不明原因的肺炎病人。同月27日，湖北省中西醫結合醫院張繼先醫生，向醫院報告其接診3宗不明原因肺炎患者情況，當天武漢市疾控中心安排流行病學調查和檢測。29日，該院又報告發現4宗來自於華南海鮮市場的不明原因肺炎病例。

武漢市衛健委組織專家團隊調查，並於12月30日下午分別在系統內下發《關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知》等兩份部門文件，要求做好不明原因肺炎救治工作，全面開展華南海鮮市場相關肺炎病例搜索和回顧性調查。該兩份通知當日分別被人上傳到互聯網。

當日下午5時半左右，李文亮收到同事發給他的信息，隨後在微信群中轉發、發布「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」、「在我們醫院後湖院區急診科隔離」等信息。稍後又在該群發布「最新消息是，冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型」、「大家不要外傳，讓家人親人注意防範」。

指派出所出具訓誡書不當 執法程序不規範

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報道指出，按照武漢市關於不明原因肺炎疫情防控工作安排，當地公安機關依據傳染病防治、治安管理等法律法規，以及市衛健委的情況通報，對在網上轉發、發布SARS等傳染病信息情況調查處置。今年1月3日，武漢市公安局武昌分局中南路派出所與李文亮聯繫後，李文亮在同事陪同下到該派出所。經談話核實後，談話人員現場製作筆錄，並對李文亮製作訓誡書。

調查通報又公布李文亮的發病、治療、搶救及撫卹、善後等情況。

有組織搶救的醫生說，李文亮是其同事，又很年輕，不希望他走，只要有一點希望就不願放棄，當時沒有想其他任何因素，就是想救活他，所以搶救了很長時間。據為李文亮會診的院外專家說，從李文亮病例看，醫院治療較規範，能根據病情調整藥物和措施。醫院建議採取和實際採取的重要醫療措施，均徵求李文亮醫生或其家屬意見。

最後，調查組的工作建議是，由於中南路派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範，已建議湖北省武漢市監察機關對此事監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，及時向社會公布處理結果。

病逝引輿論轟動 網民促平反「國家欠他一個道歉」

李文亮於2月6日晚上傳出死訊，但不久後，消息稱他仍在搶救，最後至7日凌晨2時58分去世。

官方新華社還刊發國家監委調查組負責人答疑稱，一些敵對勢力為了攻擊中國共產黨和中國政府，給李文亮醫生貼上了對抗體制的「英雄」「覺醒者」等標籤，這是完全不符合事實的。李文亮是共產黨員，不是所謂的「反體制人物」，那些別有用心的勢力想煽風點火、蠱惑人心、挑動社會情緒，注定不會得逞。

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李文亮死訊傳出後，內地網上輿輪洶湧，有網民稱他為「英雄」，形容「為眾人抱薪者，竟凍斃於風雪」，更有人稱「國家欠他一個道歉」。此外，在李文亮傳出死訊後，卻有消息稱仍在搶救，有網民質疑這樣的操作只為維穩爭取時間。

國家監委網站2月7日消息稱，經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。翌日調查組已抵達武漢。

責任編輯：伍樂

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