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龔正調任上海副書記 估計將接任市長一職

國情動向 19:45 2020/03/19

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繼應勇赴抗疫一綫出任湖北省委書記後，上海官場再有人事調整。據新華社報道，日前，中共中央批准，龔正任上海市委委員、常委、副書記。據悉，龔正曾在浙江任職，與習近平信任的舊部多有交集。據內地慣例，市長同時會擔任副書記，估計龔正將很可能接替應勇任市長一職。

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公開資料顯示，龔正出生於1960年，江蘇蘇州人，仕途歷經天津、深圳，之後在2008年開始擔任浙江省副省長、省政府黨組成員，此後官至浙江省委常委，副省長、省政府黨組副書記，杭州市委書記。在2015年調任山東，此後官至山東省委副書記、省長。

值得注意是，龔正與習近平都曾在浙江任職。2002年至2007年，習近平擔任浙江省委書記長達五年。那些當年習近平信任的浙江舊部，近年來紛紛被放到從中央到地方以及軍隊、國安等重要部位，他們被稱為「之江新軍」。

龔正曾在浙江任職多年，雖不是習近平直接舊部，但與以中宣部常務副部長黃坤明、北京市長蔡奇等為主的之江新軍多有交集。

責任編輯：費風

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