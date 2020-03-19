龔正調任上海副書記 估計將接任市長一職

繼應勇赴抗疫一綫出任湖北省委書記後，上海官場再有人事調整。據新華社報道，日前，中共中央批准，龔正任上海市委委員、常委、副書記。據悉，龔正曾在浙江任職，與習近平信任的舊部多有交集。據內地慣例，市長同時會擔任副書記，估計龔正將很可能接替應勇任市長一職。

【武漢肺炎】習親信上海市長應勇接任湖北書記 蔣超良疑因疫情被撤

【中聯辦新主任】駱惠寧是港澳工作「素人」 山西「救火」政績獲中央肯定

【中聯辦換人】官方背景政論：駱惠寧空降 香港喧鬧該結束

【中聯辦主任換人】駱惠寧強勢接任 中央對港工作謀變？

公開資料顯示，龔正出生於1960年，江蘇蘇州人，仕途歷經天津、深圳，之後在2008年開始擔任浙江省副省長、省政府黨組成員，此後官至浙江省委常委，副省長、省政府黨組副書記，杭州市委書記。在2015年調任山東，此後官至山東省委副書記、省長。

值得注意是，龔正與習近平都曾在浙江任職。2002年至2007年，習近平擔任浙江省委書記長達五年。那些當年習近平信任的浙江舊部，近年來紛紛被放到從中央到地方以及軍隊、國安等重要部位，他們被稱為「之江新軍」。

龔正曾在浙江任職多年，雖不是習近平直接舊部，但與以中宣部常務副部長黃坤明、北京市長蔡奇等為主的之江新軍多有交集。

責任編輯：費風