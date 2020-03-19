【人幣滙率】分析︰人民幣會繼續大幅貶值嗎？

隨着美元指數強勢升穿100，多國貨幣兌美元匯率貶值。人民幣匯價也跟隨美指新高大幅下挫。人民幣離岸價昨天兌美元也大跌超過800點子，一度跌穿7.16，創過去半年以來新低。



因為新冠疫情，中國經濟遭受內外交困雙重打擊。在全球疫情蔓延，外需減弱的大背景下，即使人民幣大幅貶值，相信也對中國出口幫助有限。相反，人民幣的大幅貶值可能對中國經濟的副作用更大。如對中國的貨幣政策帶來掣肘。

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中國外匯投資研究院首席經濟學家譚雅玲表示，美元升值，人民幣匯率貶值，這是正常的邏輯，很難背離。當前，人民幣匯率保持基本穩定，穩定當中偏向貶值的趨向比較清楚。貨幣保持相對穩定對經濟發展是有利的。

中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍認為，人民幣相對於其他貨幣會表現得更穩定，隨着中國的疫情形勢愈來愈明朗，各地陸續復工復產，疫情影響逐漸減少，經濟持續在恢復，隨着一系列改善，市場預期會變好，對於人民幣使用的需求也會恢復到正常狀態。

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趙錫軍說，由於美國降息，中美之間的利差進一步擴大，使得國內金融市場對於國際資金吸引力加大，經濟、預期、市場在好轉的時候，國際資金會愈來愈看重人民幣的資產，人民幣愈來愈成一個規避風險的資產，人民幣匯率也會保持基本穩定。

本報記者：伍樂