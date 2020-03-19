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【新冠肺炎】「廣州毒王」引爆恐慌！妙齡女疑遊泰國染疫　再跑遍穗地鐵

社會熱點 21:01 2020/03/19

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新冠肺炎全球大流行下，劉姓妙齡女子本月稍早前赴泰國旅遊回國後，未有自我隔離，然後照常上班，幾乎跑遍了整片廣州地鐵！（資料圖片）

新冠肺炎全球大流行，內地頻現輸入病例。繼「鄭州毒王」與「重慶毒王」後，再有「廣州毒王」。這名劉姓妙齡女子本月稍早前赴泰國旅遊回國後，未有自我隔離，然後照常上班、還赴廣西出差；不僅行遍粵桂兩地，還幾乎跑遍了整片廣州地鐵！過程中接觸大量人群，會否播毒惹來憂慮。

廣州官方通報指出，截至18日全市共紀錄7宗輸入性新冠肺炎病例。有內地媒體指，其中有一宗個案尤其引起了人們特別關注。

廣州女遊泰回國後　沒自我隔離

事主為一名24歲劉姓年輕女子，廣東籍人士，常住廣州黃埔區魚珠街金碧世紀花園；她於3月17日凌晨確診新冠肺炎，目前在廣州市第八醫院隔離治療。

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劉女為何受關注，因她近期「遊歷」非常豐富。儘管泰國已出現疫情蔓延狀況，但她本月5-9日仍從廣州前往泰國旅行。回國後，她沒有自我隔離，還為公為私到處跑，衍生播毒風險。

當中3月12日，她從魚珠坐地鐵前往越秀區的愛爾眼科醫院，就診後，當天乘坐地鐵5號線回到魚珠。

更重要是本月13日，她又從魚珠乘地鐵（5號線轉4號線，轉7號線）到廣州南站，目的是坐高鐵前往廣西南寧出差。她在南寧的日子，是由13至15日。

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到了3月15日，她從南寧乘高鐵返回廣州，在廣州南站乘坐2號線地鐵，到東曉南站後發現坐錯線，折返到石壁站；然後乘坐7號線到大學城南站，隨後轉4號線到車陂南站，再轉5號線到魚珠站。

搭遍廣州地鐵　更曾赴廣西出差

但就在當晚（15日）晚，她出現咽痛、頭痛等症狀，因此前往中山大學附屬第一醫院東院就診，醫院測得體溫37.4℃，血常規及胸部CT檢測均未發現異常，採集咽拭子送檢。

劉女的新冠病毒核酸檢測在16日證實呈陽性，工作人員遂將其送往廣州市第八人民醫院隔離治療。17日凌晨，經專家會診，劉女被診斷爲新冠肺炎確診病例。

內地媒體報道，從劉女的活動軌迹可以看到，她在患病潛伏期間去過泰國，去過廣西，行遍廣州地鐵幾乎所有線路，接觸人群眾多。

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報道指，劉女在疫情蔓延時仍到外國旅遊，這已有問題；且從潛伏期看，她很有可能是在國外旅遊染疫；但她跑完國外跑國內、跑完省外跑省內，恐傳播病毒。

報道形容，她可能是繼「鄭州毒王」與「重慶毒王（后）」又一把病毒帶回中國的「毒王」。

「鄭州毒王」及「重慶毒王」翻版

「鄭州毒王」是一名叫郭偉鵬的鄭州公務員，本月稍早前到意大利及法國旅遊，結果出事，他回國後被確診新冠肺炎。更糟是，他曾隱瞞自己的旅遊史，一度令追蹤感染史遇阻，有自媒體估計他在國內外曾接觸約4萬人。

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「重慶毒王（后）」是指在美國馬薩諸塞州工作的黎姓重慶女子，她出現疑似新冠肺炎症狀，不但未配合在家隔離等候檢疫，更狂吞退燒藥、隱瞞39度高燒病情，在洛杉磯混上返回中國的航機，她抵達北京後確診新冠肺炎。

消息引爆廣州民眾憂慮。報道說，「廣州毒王」個案反映，隨着復工、地鐵等公共場所人流爆增，防疫工作不可看小。

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責任編輯：伍樂

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