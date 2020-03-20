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【新冠肺炎】疫情下假消息橫行 藉民族主義牟利可恨

國情動向 10:04 2020/03/20

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新冠肺炎病毒肺炎在全球爆發，內地網絡上一些微信公眾號卻藉此散布假消息，特別是以民族主義鼓動一般民眾情緒，這種「網絡病毒」較新冠病毒更令人覺得可恨。不久前，內地網上曾出現多篇描述外國疫情嚴重、海外華人生活艱難的文章，內容除更換不同國名外一模一樣。公安稱已介入調查。

事實上，內地微信一些公眾號，為了增加瀏覽量或吸引打賞，不時出現一些表面上很「愛國」的文章，而實際上只是穿鑿附會、文章標題均「語不驚人死不休」，如「特朗普一聽驚呆了」、「日本嚇尿了」諸如此類，在內地近年民族主義高漲的氛圍下，這些沒有營養的文章卻分分鐘吸引10萬+以上瀏覽量。

北大教授批國內民族主義：未富先驕 稍強即狂

【NBA風波】拆局：NBA事件忽降溫 民粹「愛國」惹反彈

新冠肺炎在全國爆發後，這些假消息也藉此來增加流量。近期多個微信公眾號套用「疫情之下的某國：店鋪關門歇業，華商太難了！」發出雷同文章，微信方面18日表示，此類文章涉及誇大誤導，微信平台已刪除相關文章近100篇，封禁3個主體下的50個違規公眾帳號。

上述文章以在海外做服裝生意的華人為「報道」對象，指他們過年沒回國，雖然躲過了武漢肺炎疫情，但由於國內工廠停工，貨源中斷，商鋪被迫關門；又因海外疫情暴發，生活更加舉步維艱。一句話，「海外華人，太難了」。

這些文章，其實是3家位在福建省福清市的公司捏造出來的網文，目的是為了趁疫情新聞熱度增加公眾號流量。

【新冠肺炎】陳法拉轟特朗普種族歧視 王迪詩：你應放棄美籍以證愛國

袁國勇：須尊重專業不迴避真實 「或許沒人比我更愛國」

日前在海外社群平台推特（Twitter）上，就出現一系列「某某國疫情已經失控了」的貼文，標題及內容換上美國、瑞士、澳洲、法國、加拿大、日本等多國，稱這些國家有無數患者死在家裡，且因試劑不夠，沒有得到武漢肺炎的確診。

很可惜的是，不少人在網上平台看到一些以為很有爆炸性的消息，從不會思考一下是否屬實，就馬上轉發出去，令假消息流傳得更廣，就算後來網上有澄清的帖子，也被人忽略了。特別是在民族主義大旗下，這類假消息不但沒有被網警屏蔽，公安也未有執法，令不法分子更肆無忌憚以此牟利。

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這次「海外華人，太難了」事件，由於海外華人反響大，經公安查明是福建一對夫婦所為，他們利用三個公司掌握的幾十個公眾號「掌上瑞士」「掌上白俄羅斯」「掌上印度」「掌上都柏林」等發布大量假消息，該名男子承認，都是其一手策劃的，目的是為了提高閱讀量和漲粉。目前，公安機關也已介入調查。

「世界失控了」、「華商太難了」，這其實屬於典型的「公眾號」操作手法。在當前疫情全球蔓延大背景下，可以說是精淬迎合、刺激了某種想當然的社會情緒。

內地公安嚴打「網絡水軍」 關停上萬網站

十萬「水軍」 橫行網絡

但是，值得思考的是，在內地嚴密網絡監察下，為何這些假消息仍不斷橫行？網絡監察部門是否要思考一下，看到反對的聲音就立刻屏蔽，為什麼李文亮醫生討論肺炎要「訓誡」，但對這些掛著「愛國」大旗的謠言卻聽之任之，事實上正反映了內地管治長久「寧左勿右」的思維。

因此，需要提醒網民一下，當你要轉發網上消息時，是否應該先看看消息來源，不要被民族主義蒙蔽，成為黑心商人的工具，這是上網最起碼的常識。

本報記者：高青

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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