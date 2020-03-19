【新冠肺炎】武漢富士康分批復工 政府向暫時失業低收入家庭最多派錢3千

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情趨緩，湖北武漢疫情首現「雙零」，沒有新增確診及疑似個案。在中央總書記習近平主持政治局會議指出，武漢市要逐步推進復工復產後，鴻海集團的武漢廠區透過微信公眾號「Foxconn武漢科技園」對武漢富士康員工發信指出，廠區按照當地政府要求，做好復工前各項防疫準備工作，並獲得當地政府復工審批。

目前，廠區正展開分批復工作業，首批復工是假期留守武漢園區宿舍的員工，及部分武漢市內員工，已經順利返回園區。富士康指出，員工必須持有湖北省健康碼「綠碼」，並按公司規劃批次，接獲通知後按照返廠指引領取防疫識別碼、返回工作崗位證明、復工批文等資料。武漢市以外返回工作崗位的員工，還必須攜帶「返漢申請表」，返廠後還需要進行隔離緩衝。

▲ 鴻海武漢廠區獲復工審批，首批員工已返回園區。

鴻海創辦人郭台銘日前指出，內地廠區復工進度超乎預期和想像，進展平順，雖然目前工廠產能落後2至3周，但日後用數個月時間加班調整應可回復。

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另外，武漢市扶貧辦周三（18日）指出，為積極應對因新冠肺炎疫情影響不能外出打工，導致没有收入，武漢市會對暫時無法就業的低保、低收入家庭的靈活務工人士，按4倍低保標準發放臨時救助金。

目前武漢市低保標準為城市每人每月780元（人民幣，下同）、農村每月635元，即一次性臨時補助為城市每月3120元、農村每月2540元。

另為促進貧困戶積極就業，扶貧辦除於疫情期間組織開展網上「春風行動」，開闢線上求職綠色通道，疫情結束後將組織開展面向貧困勞工的現場招聘活動。對外出務工的貧困勞工，按跨省務工每人500元、省內區外務工每人300元的標準，給予轉移就業交通補助。

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扶貧辦並表示，全市激勵社企積極參與促進貧困勞工就業，企業吸納貧困勞工就業，簽訂1年以上勞動合約並按規定繳納社會保險費1個月及以上的，給予每人1000元的一次性吸納就業補貼；實現就業1年以上的，給予每人2000元獎補。

責任編輯：伍樂

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