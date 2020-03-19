【新冠肺炎】李文亮被訓誡 武漢警方道歉並處分失職副所長及民警

被稱為武漢新冠肺炎疫情「吹哨人」、卻遭公安訓誡的李文亮醫生，上月因感染新冠肺炎病逝，引發輿論轟動。國家監委調查組周四（19日）發布涉及李文亮的調查通報，責令公安機關撤銷訓誡書，並追究有關人員責任。武漢市公安局其後宣布，撤銷對李文亮醫生的訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉，對相關民警給予處分。

▲ 被稱為武漢新冠肺炎疫情「吹哨人」、卻遭公安訓誡的李文亮醫生，上月因感染新冠肺炎病逝，引發輿論轟動。

【新冠肺炎】國家監委調查通報：促撤銷李文亮訓誡書 追究有關人員責任

【新冠肺炎】武漢醫生艾芬最早揭發疫情真相 遭前所未有約談

鍾南山提李文亮哽咽落淚 「他是中國的英雄」（有片）

撤銷對李文亮醫生的訓誡書

武漢警方就「李文亮被訓誡事件」在官方微博發表的兩則通報指出，1月3日下午，武漢市公安局武昌區分局中南路街中南路派出所對在網上出現的轉發、發布SARS等傳染病信息情況進行了調查，安排值班民警與李文亮醫生談話核實，現場製作筆錄，對其訓誡，並出具訓誡書，屬處置不當、適用法律錯誤、執法程序不規範。

武漢市公安局決定撤銷訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉。警方將認真吸取教訓，改進工作，努力做到嚴格規範公正文明執法。

【新冠肺炎】李文亮同事又一人染病去世！同院第4位醫生殉職

【李文亮病逝】父母遺憾未見最後一面 母稱兒子不會撒謊

【新冠肺炎】「疫情發哨人」艾芬專訪被刪 內地網民奇招「火星文」接力散播

根據公安機關人民警察相關紀律規定，經市公安局研究，對李文亮醫生被訓誡一案相關責任人作出如下處理：一、武昌區公安分局中南路街中南路派出所副所長楊力，安排民警對李文亮訓誡，適用法律錯誤，存在執法過錯，對民警執法工作監督管理不力，工作失職，給予其行政記過處分；二、武昌區公安分局中南路街中南路派出所民警胡桂芳，執法程序不規範，違規出具訓誡書，給予其行政警告處分。

李文亮披露武漢肺炎 卻被指造謠：官方恐失遏阻疫情黃金時機

首先披露疫情被指造謠 內媒 : 醫生李文亮病逝

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響