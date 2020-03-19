  • 21°C
香港時間 : 2020319日 (四) 23:44
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】李文亮被訓誡 武漢警方道歉並處分失職副所長及民警

社會熱點 22:50 2020/03/19

分享：

被稱為武漢新冠肺炎疫情「吹哨人」、卻遭公安訓誡的李文亮醫生，上月因感染新冠肺炎病逝，引發輿論轟動。國家監委調查組周四（19日）發布涉及李文亮的調查通報，責令公安機關撤銷訓誡書，並追究有關人員責任。武漢市公安局其後宣布，撤銷對李文亮醫生的訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉，對相關民警給予處分。

被稱為武漢新冠肺炎疫情「吹哨人」、卻遭公安訓誡的李文亮醫生，上月因感染新冠肺炎病逝，引發輿論轟動。

【新冠肺炎】國家監委調查通報：促撤銷李文亮訓誡書 追究有關人員責任

【新冠肺炎】武漢醫生艾芬最早揭發疫情真相　遭前所未有約談

鍾南山提李文亮哽咽落淚 「他是中國的英雄」（有片）

撤銷對李文亮醫生的訓誡書

武漢警方就「李文亮被訓誡事件」在官方微博發表的兩則通報指出，1月3日下午，武漢市公安局武昌區分局中南路街中南路派出所對在網上出現的轉發、發布SARS等傳染病信息情況進行了調查，安排值班民警與李文亮醫生談話核實，現場製作筆錄，對其訓誡，並出具訓誡書，屬處置不當、適用法律錯誤、執法程序不規範。

武漢市公安局決定撤銷訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉。警方將認真吸取教訓，改進工作，努力做到嚴格規範公正文明執法。

【新冠肺炎】李文亮同事又一人染病去世！同院第4位醫生殉職

【李文亮病逝】父母遺憾未見最後一面 母稱兒子不會撒謊

【新冠肺炎】「疫情發哨人」艾芬專訪被刪 內地網民奇招「火星文」接力散播

根據公安機關人民警察相關紀律規定，經市公安局研究，對李文亮醫生被訓誡一案相關責任人作出如下處理：一、武昌區公安分局中南路街中南路派出所副所長楊力，安排民警對李文亮訓誡，適用法律錯誤，存在執法過錯，對民警執法工作監督管理不力，工作失職，給予其行政記過處分；二、武昌區公安分局中南路街中南路派出所民警胡桂芳，執法程序不規範，違規出具訓誡書，給予其行政警告處分。

李文亮披露武漢肺炎 卻被指造謠：官方恐失遏阻疫情黃金時機

首先披露疫情被指造謠 內媒 : 醫生李文亮病逝

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人　中國陋習才是病毒之源　
今日
袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人　中國陋習才是病毒之源　
【新冠肺炎】武漢醫生艾芬最早揭發疫情真相　遭前所未有約談
2020/03/11
【新冠肺炎】武漢醫生艾芬最早揭發疫情真相　遭前所未有約談
【李文亮病逝】輿論沸騰促平反 國監委派調查組赴武漢全面調查
2020/02/07
【李文亮病逝】輿論沸騰促平反 國監委派調查組赴武漢全面調查
【武漢肺炎】首先披露疫情被指造謠 內媒 : 醫生李文亮病逝
2020/02/07
【武漢肺炎】首先披露疫情被指造謠 內媒 : 醫生李文亮病逝
疫情 傳染病 李文亮 武漢 沙士 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

袁國勇：須尊重專業不迴避真實 「或許沒人比我更愛國」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】內地研究：A型血易受感染 O型血風險較低
【新冠肺炎】內地研究：A型血易受感染 O型血風險較低
袁國勇撤「中國野味陋習」文章並致歉　揭真正原因
袁國勇撤「中國野味陋習」文章並致歉　揭真正原因
【新冠肺炎】陳法拉轟特朗普種族歧視 王迪詩：你應放棄美籍以證愛國
【新冠肺炎】陳法拉轟特朗普種族歧視 王迪詩：你應放棄美籍以證愛國
袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人　中國陋習才是病毒之源　
袁國勇：「病毒源自美國」之說自欺欺人　中國陋習才是病毒之源　
【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）
【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）
袁國勇：須尊重專業不迴避真實 「或許沒人比我更愛國」
袁國勇：須尊重專業不迴避真實 「或許沒人比我更愛國」