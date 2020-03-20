【中國經濟】路透：中國將出台數萬億刺激措施 或下調今年增長目標至約5%

在新冠肺炎疫情下，路透社據四位政策消息人士透露，中國將出台數萬億元（人民幣，下同）財政刺激措施以重振經濟，預計首季經濟出現40年來的首次萎縮，而計劃中的全年增長目標或會被下調至約5%，預算赤字/GDP比率將推高至歷史新高的3.5%。

據參與內部政策討論的消息人士稱，鑒於疫情的長期影響，北京方面或不得不下調2020年的經濟增長目標。政策顧問們提出的修訂目標是5%-5.5%，或5%左右，而原計劃的目標是6%左右看來遙不可及。

▲ 路透社據四位政策消息人士透露，中國將出台數萬億元財政刺激措施，以重振經濟

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政策消息人士又稱，任何目標修訂都將由最高領導人在年度兩會前決定。他們還說，中國領導人正考慮將存款準備金率從去年12月達成的約6%的最初目標下調至5%。中國去年的經濟增長率為6.1%，創下近30年來的最低水平。

另一方面，中國政府將出台數萬億元財政刺激措施以重振經濟，正將目標鎖定在基礎設施投資上。因失業人數上升可能放緩消費復蘇，而隨著全球經濟受疫情影響而動蕩，出口可能受衝擊。

此外，消息人士指出，政府會加快規劃中的關鍵基礎設施項目的建設，並啟動一些新的項目，包括公共衛生、應急物資供應、5G網絡和數據中心，這些項目已經得到了最高領導人的支持，「我們需要找到對經濟至關重要的基礎設施項目，但現在比1998年和2008年更難找到好項目」。

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消息人士稱，增加的支出將以2.8萬億元地方政府特別債券作為支持，而去年為2.15萬億元，「當經濟遭受重大衝擊時，鑒於貨幣政策的效果有限，有必要加大財政政策支持力度。」上述刺激措施或會將2020年的預算赤字/GDP比率推高至歷史新高的3.5%，高於去年的2.8%。

消息指4月底或5月初開兩會

與此同時，政策消息人士表示，人行可能進一步下調銀行存款準備金率和利率，以幫助刺激貸款，降低企業的融資成本。中國已經推出一系列財政和貨幣措施，為企業提供信貸和稅收減免，尤其是受疫情影響最大的小企業。兩名參與籌備工作的消息人士對路透表示，中國暫定計劃在4月底或5月初召開此前推遲兩會。

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責任編輯：游昊雲

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