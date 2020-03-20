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【中美角力】特朗普講稿改冠狀病毒為「中國病毒」 美媒照片為證

國情動向 11:22 2020/03/20

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美國總統特朗普19日就新冠病毒作簡報時，被發現講稿中原本寫「冠狀病毒」（Corona Virus），有人把「冠狀」（Corona）劃掉，改成「中國病毒」（Chinese Virus）。

華盛頓郵報攝影記者巴茨費德（Jabin Botsford）捕捉到這張講稿的照片。值此之際，特朗普正努力指責中國是俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散的罪魁禍首。

【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確　中方才是「污名化」美軍

【新冠肺炎】特朗普再稱「中國病毒」 陳法拉怒轟種族歧視

美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國境內病例數每天急遽增加，即使特朗普起初還讚許中國國家主席習近平處理疫情危機得宜，現在白宮語氣已出現改變。CNN表示，經諮詢醫學專家，以及收到世界衛生組織（WHO）的指導方針後，CNN認為「中國病毒」一詞既不精確、又有污名化之嫌。

特朗普講稿被拍攝到將「冠狀病毒」改為「中國病毒」

中國外交部發言人趙立堅上週以中英語推文，質疑美軍將病毒帶到疫情最早爆發的武漢，還說「美國欠我們一個解釋」；部分中國媒體、甚至政府機構，似乎也發起質疑病毒來源的宣傳行動。特朗普之後回應說，「我們都知道它（病毒）來自哪裡」，並使用「中國病毒」一詞。

CNN認為「中國病毒」一詞有污名化之嫌

世衛組織突發衛生事件執行主任瑞安（Mike Ryan）此前則稱：「病毒無關國界，不在乎種族、膚色或銀行存款有多少。我們使用語言時，真的要小心，這很重要。」

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責任編輯：游昊雲

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