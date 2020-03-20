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【新冠肺炎】巴西總統兒子批中國瞞疫 華使館促道歉：訪美染「精神病毒」

國情動向 11:54 2020/03/20

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情最先在中國出現，現已蔓延全球。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子兼眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro），日前在Twitter發文批評中國隱瞞疫情，引發外交風波。中國駐巴西大使楊萬明斥愛德華多惡毒攻擊，要求道歉；使館更稱其訪美後感染「精神病毒」。

愛德華多日前在Twitter發文，將中國疫情與蘇聯切爾諾貝爾核災相提並論，稱原本可以挽救無數生命，但獨裁政權隱藏真相，強調唯有自由才能解決。

斥對華「惡毒攻擊」 污衊中國政治制度

中國駐巴西大使楊萬明發文反擊，指愛德華多有關言論是對中國和中國人民的惡毒攻擊，此番反華言論非常不妥，將給中巴兩國友好帶來傷害。他嚴厲譴責愛德華多的推文，要求其撤銷，並向中國人道歉，又稱會向巴西外交部和眾議院表達中方的嚴重不滿和抗議。

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中國駐巴西大使館亦發表推文，稱「你的言論無非是在學舌你的朋友。你最近去了趟邁阿密，帶回了思想病毒，毒害的是中巴兩國的友好感情。你缺乏國際視野，對中國無知，對世界無知，對歷史無知。奉勸你不要爭當美國在巴的代言人，否則會栽大跟頭」。

大使館今日再發表聲明，指愛德華多發表無端指摘中國抗擊新冠肺炎疫情舉措、污衊中國政治制度等辱華言論，是對中國政府和人民公然挑釁，嚴重侮辱中國國家尊嚴，嚴重傷害14億中國人民感情，損害巴西在中國人民心中的良好形象，干擾對兩國開展務實合作。

據報中方曾稱「博爾索納羅一家是毒藥」 後刪文

聲明提到，中方沒有接受巴西外長阿勞若18日晚的交涉，愛德華多須向中國人民道歉，強調中方將堅決捍衛原則，不會採取隱忍態度，希望巴方個別人士勿存幻想，不要低估中方捍衛自身利益的意志和能力。

據報，中國駐巴西大使館曾要求巴西道歉，並形容博爾索納羅一家是毒藥，引起巴西外長不滿，批評以冒犯性的字眼形容國家首腦是不可接受。中方該帖文後來刪除。愛德華多後來說，他無意冒犯中國人民。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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