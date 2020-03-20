【新冠肺炎】嚴防境外輸入 入境深圳者若14天內去過外國需核酸檢測

內地疫情形勢漸有反彈，面臨嚴防境外輸入病例的挑戰。據深圳衛健委官方微信公眾號昨日發布，對於經深圳口岸入境的人，經外地口岸入境後來深的人（比如從外國坐飛機到海口，再轉飛到深圳機場），不分國籍，如果過去14天內有外國旅行居住史的，一律應接受核酸檢測。

在深圳灣口岸、深圳機場兩個入境口岸，海關將對所有入境者進行排查，包括體溫監測、醫學巡查、仔細查驗每個人填寫的《健康申明卡》。隨後根據不同的排查結果，決定入境者在哪裡進行核酸檢測。

對於有症狀者 實施「現場檢測+送院檢測」

對於有症狀的入境者，海關將在口岸內為其采樣進行核酸檢測，並及時聯繫120（急救電話），將其轉送到指定的醫院發熱門診排查。經排查後，如果核酸檢測結果為陽性，入境者將被轉至深圳市第三人民醫院隔離治療；如果檢測結果為陰性，且不需繼續留觀，入境者將由醫院派專車轉運至各口岸指定的入境人員分流點。

【新冠肺炎】深圳增1宗瑞士輸入病例 13歲留學生搭國泰經香港返內地

【新冠肺炎】北京實行清明節掃墓預約限流 深圳暫停現場拜祭

經海關排查後無異常的入境者，根據目的地是深圳、省內其他地市或省外，將被安排到不同地點進行核酸檢測。

對於無異常者 安排不同地點進行檢測

如果目的地是深圳，回轄區檢測。目的地轄區的疫情防控指揮部將派專車到市內入境人員交接場所，將入境者接至目的地。到達目的地後，轄區將為其采樣做核酸檢測，入境者將被納入所在社區的「三位一體」（社區工作站+社康中心+社區公安）防控體系管理。

如果目的地是廣東省內其他地市，深圳將通知該城市的疫情防控指揮部派專車將入境者接至目的地市采樣做核酸檢測。

【新冠肺炎】全國人大推禁食野味條例後 深圳打響禁食寵物第一槍

【新冠肺炎】中國境外移入確診增 北京廣東等地加強檢疫

【新冠肺炎】國家隊首例 中國重劍3隊員確診 曾於匈牙利參賽

【新冠肺炎】武漢富士康分批復工 政府向暫時失業低收入家庭最多派錢3千

如果目的地是廣東省外，入境者將在深圳指定地點進行采樣做核酸檢測，必須等待核酸檢測結果出來：如果是陽性，將被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療；如果是陰性，將由專車送至離深的交通場站。

防控對象中的留學生（不分國籍），目的地為廣東省內的，由目的地（地市、轄區）接回後，安排集中隔離醫學觀察14天。目的地為廣東省外的，按當地有關規定執行。

【新冠肺炎】巴西總統兒子批中國瞞疫 華使館促道歉：訪美染「精神病毒」

【中美角力】特朗普講稿改冠狀病毒為「中國病毒」 美媒照片為證

截至3月19日24時，深圳境外輸入確診病例累計達15例。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響