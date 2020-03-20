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【中美角力】衛健委稱中國新境内確診個案歸零 特朗普：真假誰知道

國情動向 12:16 2020/03/20

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中國首創境內沒新增新冠肺炎確診病例記錄，美國總統特朗普19日對此表示，「我希望是真的，誰知道呢？」他也再度譴責中國隱瞞疫情，全球為此付出巨大代價。不過，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同日與國家主席習近平通電話時，卻稱中國的援助行動響亮回答個別國家挑釁和污名化中國。

國家衛健委官網通報，3月18日，新冠病毒新增確診病例全部來自境外輸入，中國31個省市區包括重災區湖北省，首度創下單日境內零新增紀錄，而今日公佈的數字也顯示同樣情況。

特朗普19日被問及是否相信中國公布的數據時，譴責中國隱瞞疫情。他表示，如果能早幾個月知道疫情，情況會好得多，疫情應能被侷限在中國剛開始發現的區域。現在全球為此付出巨大代價，「所有人都知道這一點，我們都知道」。此外，他也再在演講中強調，聯邦政府正繼續盡最大努力擊敗「中國病毒」。

對於中國現在關於疫情的說法，特朗普接著表示，「我希望那是真的。誰知道呢？但我希望是真的，我真心希望」。此外，特朗普也附和極右派媒體「一個美國新聞網」（One America News，OAN）記者的提問，譴責華爾街日報、紐約時報與華盛頓郵報報導不實，選擇和中國站在一起。

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不過，普京19日晚與習近平通電話討論新冠病毒疫情時，普京卻表示，中國政府為抗擊疫情採取了卓有成效的舉措，不僅控制國內疫情，也為保護世界人民健康安全，作出重要貢獻。

他又表示中國向遭受疫情的國家及時伸出援助之手，為國際社會樹立了良好典範，強調中國的行動是對個別國家挑釁和污名化中國的響亮回答。俄方希望同中方繼續就抗擊疫情相互支持、密切合作，不斷深化俄中全面戰略協作夥伴關係。

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習近平則表示，經過艱苦努力，當前中國國內疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復，有信心、有能力、有把握贏得疫情防控戰的最終勝利。他強調，在抗擊疫情的特殊時刻，中俄相互支持、守望相助，開展密切合作，體現新時代中俄關係高水平。

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責任編輯：游昊雲

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