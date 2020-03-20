【新冠肺炎】內媒：李文亮生前供職醫院 第五名員工染疫離世

新冠肺炎疫情「吹哨人」李文亮生前供職的武漢市中心醫院中，再有一名員工染疫離世。據內媒財新報道，多位消息人士證實，武漢市中心醫院倫理委員會職工劉勵，因感染新冠肺炎搶救無效，今日（3月20日）上午9時許在武漢市金銀潭醫院去世。她是此次疫情期間武漢市中心醫院去世的第五名員工。

曾受限於條件 僅被診斷為病毒性肺炎

劉勵1月28日因咳嗽發熱6天，體溫達到39度，在武漢市中心醫院後湖院區首診，臨床診斷為病毒性肺炎，然後收治入院，後又轉入金銀潭醫院，此前曾傳出其病情危重的消息。多名醫生證實，初診時受限於當時條件才診斷為病毒性肺炎，但此後她被確認感染的是新冠肺炎。

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劉勵的丈夫蔡常春也是武漢市中心醫院醫生，是該院肝膽胰外科的主任，兩人一直在醫院工作。內媒澎湃新聞報道指，蔡常春未感染新冠肺炎。

目前，武漢市中心醫院還有數名員工在重症監護室。

繼李文亮江學慶等人後 該院第五人犧牲

此前的2月7日，該院眼科住院醫生李文亮在武漢市中心醫院後湖院區的呼吸重症監護室病逝，享年34歲，成為此次武漢疫情中第一位在工作崗位上感染新冠肺炎殉職的醫務人員；3月1日，該院甲狀腺乳腺外科主任、主任醫師江學慶因感染新冠肺炎，在武漢市肺科醫院搶救無效殉職，享年55歲。

▲ 李文亮生前供職醫院 第五名員工染疫離世（網上圖片）

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3月3日，該院眼科副主任、主任醫師梅仲明因感染新冠肺炎，在金銀潭醫院搶救無效殉職，享年57歲；3月9日該院眼科退休返聘副主任醫師朱和平因感染新冠肺炎，在武漢協和醫院西區搶救無效去世，享年66歲。隨後有消息指，除上述四位殉職醫生外，還有四位員工瀕危。

有一綫醫生透露，「我說的是瀕危，不是病重」，他強調，這四個人都是包括呼吸衰竭在內的多器官衰竭，並伴有各種不良併發症，「有的全憑外部醫療手段支持、維持生命」。他說的四位瀕危人員其中就包括劉勵。

責任編輯：尹航

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