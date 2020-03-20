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中國3月LPR意外持平 分析料人行後續將下調

經濟脈搏 12:58 2020/03/20

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在本周中國人民銀行維持中期借貸便利（MLF）利率不變後，今日公布的貸款市場報價利率（LPR）也意外持穩，略超出此前一年品種會小幅下調的多數市場預期。

分析師認為，目前銀行資金成本下行有限，主動調整LPR動力不足。惟全球疫情持續升級，中國央行後續料會繼續加強逆周期調節，故仍有可能下調MLF利率和LPR等市場化利率，以及再次降準等，以穩定經濟增長。

人行今日公布3月LPR報價顯示，1年期LPR為4.05%，5年期以上LPR為4.75%，均與上次持平。

疫情衝擊經濟 未來降準空間大

路透此前對56名金融機構人士調查顯示，盡管周一新做MLF操作利率未變，仍有逾6成受訪者認為本次LPR報價中一年期會下調5-10個基點（bp），但五年期以上品種維持不變；另近3成受訪者認為兩個品種報價均將維穩。

光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強表示，LPR是偏市場化的利率。LPR通過銀行報價形成，這個月定向降準投放有限，同時MLF也沒有調整，銀行平均負債成本變化很有限，成本端絕對沒有太明顯的調降空間。

人行貨幣政策委員會委員馬駿表示，LPR報價與上月持平，這與LPR調整的機制設計有關。3月中旬宣布的普惠金融定向降準對每家銀行的影響不同，部分報價行已因此下調了貸款報價，其他一些銀行或會調，但還沒有落實，需要給一些時間，讓更多報價行作出價格調整，才能充分體現降準和公開市場操作對LPR的影響。他又認為，未來人民銀行在全面降準、定向降準方面還會有較大空間。

東方金誠首席宏觀分析師王青及高級分析師馮琳認為，在國內貨幣政策權衡中，監管層仍然注重在穩增長、控通脹和防風險之間把握好平衡，注重把握貨幣政策邊際寬鬆節奏，避免市場形成大水漫灌預期。這也是本月LPR報價保持不變的一個重要原因。

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但隨著全球疫情持續升級，未來中國出口面臨較大挑戰，將帶動國內貨幣政策逆周期調節力度進一步加大。他們判斷第二季MLF利率或再度下調10個基點，主要目標是引導LPR報價持續下行，降低企業融資成本。為增強銀行信貸投放能力，第二季人行還有可能再實施一次全面降準。

考慮到中國貨幣政策空間較為充足，金融嚴監管能在很大程度上防範大水漫灌風險，他們認為未來MLF降息、全面降準的力度可能加大；也不排除下半年通脹回落後，人行小幅下調存款基準利率的可能。

責任編輯：伍樂

宏觀分析 經濟 疫情 MLF 中期借貸便利 LPR 貨幣政策 降準 銀行 金融

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