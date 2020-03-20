網信辦官員發文批微博違法 令「曱甴」充斥被禁言30天

中國知名網絡評論員「千鈞客」近日發文質疑微博未遵守網信辦法規，令輪子（國民黨）、曱甴（蟑螂，指反修例風波支持者）、境外水軍充斥後，17日被微博禁言30天，引發愛國網民反彈。他事後其他請網民轉發其聲明，批評微博堵住他的口是掩耳盜鈴，難脫打擊報復之嫌。

「千鈞客」本名李善江，現任江蘇省委網信辦網絡評論和社會工作處副處長。他15日在其微博發表兩篇介紹江蘇疫情防控的文章，並形容都是「正能量滿滿」。他事後發文指責這兩篇文章遭微博限制發布，並標註微博執行長王高飛的帳號「來去之間」以及微博管理員，高調質問：「是不是今後我發的微博都要被限制，呼喚你們才能恢復正常？」

對此，微博客服公開回覆「千鈞客」表示該內容已恢復正常顯示，「關於該問題已經安排您的專屬客服@閃亮的墨墨 跟進」。但「千鈞客」與數名網民表示仍無法轉發文章，並嗆問微博究竟為什麼。

▲ 中國知名網絡評論員「千鈞客」

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15日晚間7時許，「千鈞客」再發文稱，乾脆就來討論一下，他曾問過微博來總（王高飛），國內註冊微博是後台實名制，「境外用戶來註冊微博要不要實名？來總的回覆是否定的！」

「千鈞客」質疑：「新浪微博對境外用戶註冊不要求後台實名，是否有依據？是否合理？有沒有違反相關規定？是不是微博上充斥輪子（國民黨）、曱甴（蟑螂，指反修例風波示威者）、境外水軍的原因？」這篇叫陣文發表後，引來多名愛國網友按讚並留言圍剿微博，但沒多久就被消失。

「千鈞客」15日發文公開質問微博與王高飛後，17日遭微博禁言30天，迄今不能發文與評論，並請網民轉發他的聲明。聲明稱，他15日就微博存在境外註冊帳號無需實名的漏洞，發布監督內容引發關注，後被微博屏蔽。「據了解，目前該漏洞問題已引起主管部門重視」。若微博因此對他禁言，難免打擊報復之嫌。

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聲明並稱，微博境外註冊帳號無需實名事實存在，其CEO也曾親口承認，如何改進堵住漏洞是解決之道，「堵住用戶監督建議之口無異於掩耳盜鈴」。

大批愛國網民轉發「千鈞客」的聲明與發文截圖，痛批此舉顯示微博已被「敵對勢力」操控，並@國家網信辦、北京網信辦等單位要求追究懲處，也有不少内地望網民直呼微博竟敢禁言網信辦官員「實在太魔幻」；還有人譏稱「誰敢說我國不自由不民主，你看看千鈞客都被渣浪禁言30天了。」

「微博客資訊服務管理規定」第7條明定：「微博客服務提供者應當按照『後台實名、前台自願』的原則，對微博客服務使用者進行基於組織機構代碼、身份證件號碼、移動電話號碼等方式的真實身份資訊認證、定期核驗。不提供真實身份資訊的，不得為其提供資訊發佈服務。」

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責任編輯：伍樂