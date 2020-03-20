【新冠肺炎】武漢無疫情小區鬆綁 居民預約落樓散步抖氣

最先爆發新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情的武漢，近日疫情趨緩和，連續兩日無新增確診病例，當地無疫情小區封閉管理鬆綁，可以分批落樓個人活動。據當地官員稱，有限制居民落樓人數，報名下樓是中老年人居多，主要到廣場散步、打乒乓波。

據武漢漢陽區龍陽街道芳草社區黨支部書記杜雲稱，居民落樓一天分4個時間段，約150名居民下樓，主要在小區內的環形道路、中心文化活動廣場、文化長廊等健身場所散步，也有人打乒乓球。

分時段放人 購物仍需線上落單

由於目前很多學生都在家上網課，她稱，下樓主要是年紀大、中老年人居多，報名比較積極。社區有人員限制，每次下樓約20至40人，40分鐘左右，就會回家，隔半個多小時左右，再讓第二批次的人下來活動。

不過，居民仍不可自行到商店購物，要在線上下單，由志願者、下沉幹部、工作人員送貨上門。

另外，中國之聲報道，武漢有小區居民趁著春暖花開，都外出抖氣，但防疫措施沒鬆懈，有媽媽帶小朋友到公園玩，仍攜帶酒精噴霧。

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武漢昨日發布調整管控措施的意見，提出無疫情小區的居民，可分批、分時段、分樓棟，在小區內進行非聚集性的個人活動。而被認定為無疫情小區且連續7天以上，更可恢復小區內為居民提供生活必需品的便利店、藥店、小菜場等正常營業。

責任編輯：伍樂

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