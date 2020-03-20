【新冠肺炎】服退燒藥攜全家由美抵京的確診女子 被美國公司解僱（更新版）

（新增官媒央視評論）

內地防控新冠肺炎疫情工作，面臨持續有境外輸入病例的挑戰。日前北京市報告1例從美國輸入的確診病例，37歲黎女士，長期定居美國麻省，攜丈夫、兒子抵京。她在美期間已出現發熱、咳嗽等症狀，登機前曾服用退燒藥。最新進展是，她曾供職的美國Biogen公司將其解僱，指她「在沒有告知公司和無視衛生專家指引的情況下做出了前往中國的個人決定」。Biogen公司聲明稱，黎女士不再是該公司雇員，「她的行為與公司的價值觀念不符。」

據悉，Biogen（渤健）公司是一所位於美國麻省的生物科技公司，專門從事神經系統疾病、自體免疫性疾病和癌症藥物的開發。

官媒央視發布評論指出，Biogen公司聲明中所提到的「她的行為與公司的價值觀念不符」「一語道中黎女士被辭的深層次原因。無論任何公司，但凡價值觀正常，都不會認可、容忍和庇佑黎女士的行為，都不會歡迎自以為是、踐踏規則、損害公共利益的員工。」

評論又稱，黎女士先是被立案偵查，然後又丟了工作，「可謂前程盡毀，但無法贏得世人同情，因為今日局面是她一手造成的，因為她的過錯讓無辜的大眾買單，讓同航班的機上人員淪為受害者。」

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此前3月13日，北京報告1例從美國輸入的確診病例，黎女士在美國登機前曾服用退燒藥，在航班起飛一小時之後向乘務員自述未服用藥品，降落前兩小時坦白自身情況。

隨後，黎女士的丈夫於16日被確診，屬於境外輸入的家庭聚集性疫情。目前兩名患者被移送往北京定點醫院隔離治療，他們的兒子為疑似病例，正接受隔離觀察。黎女士還因涉嫌妨害傳染病防治罪被立案偵查。

責任編輯：尹航

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