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【新冠肺炎】中國本土病例0新增 世衛譚德塞：了不起的成就

國情動向 15:11 2020/03/20

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行之際，中國疫情形勢好轉，據國家衛健委通報，近日更無本土新增病例。在外界對中國數據有質疑之際，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞大讚中國，「這是一個了不起的成就（an amazing achievement）」。

譚德塞當地時間周四（19日）通報疫情最新情況時，提到中國首次報告無新增本土病例，是了不起的成就。

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據國家衛健委通報，中國前日首次無本土新增病例，當日發現34宗個案均為輸入病例；昨日中國39宗新增個案亦全部屬於輸入病例，連續第二日本土0新增。
目前，全球確診新冠肺炎病例已超過24萬，歐洲、美國疫情持續，其中意大利死亡超過3400人，超越中國。

譚德塞表示，世衛已向68個國家運送個人防護裝備，並將150萬個診斷試劑盒送到120個國家。現已有一些達成協議的中國供應商，可向世衛組織出口相關物資。

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責任編輯：伍樂

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