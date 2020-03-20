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【新冠肺炎】研究指武漢有癥狀患者死亡率僅1.4% 低於已知水平

社會熱點 15:43 2020/03/20

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《自然醫學》雜誌於周四發表的研究報告發現，截至2月29日，武漢有癥狀患者的死亡率為1.4%，代表新冠病毒致死率或已低於此前認為的水平。

這項新的研究基於截至2月29日武漢市的病例進行計算，當時已有48557例確診患者和2169例死亡。研究人員寫道，死亡風險隨著年齡的增長而增加，「與以前報導的任何大流行病或季節性流感不同」。

《自然醫學》雜誌於周四發表的研究報告發現，截至2月29日，武漢有癥狀患者的死亡率為1.4%

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雖然有癥狀病死率總體為1.4％，但60歲及以上的人的病死率為2.6％。這使得年齡較大的人群死亡可能性是30歲至59歲的有癥狀患者（他們的死亡風險為0.5％）的五倍。對於30歲以下的人群，這一比例為0.3％。

該研究說，因感染本身而發展出癥狀的風險也隨著年齡的增長而增加，從30至60歲每增加一歲約多出4％的風險。作者估計，60歲及60歲以上人群出現癥狀的可能性是30至59歲人群的兩倍，而30歲以下人群出現感染癥狀的機率約為六分之一。與其他研究一樣，這表明許多年輕人可能在不知不覺中被感染，並能夠將病毒傳播給其他人。

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研究人員指出，他們的估算面臨一些局限性，包括該研究不能反映出許多未經檢測和診斷的人，並且該數據可能無法涵蓋在武漢被感染後流向其他地區的人。而且，儘管他們估計的死亡風險低於先前的猜測，但作者明確表示，該病毒無疑會導致許多人死亡。

季節性流感死亡率約為0.1%

值得注意，世衛組織領導的國際專家組上月在一份報告中稱，新冠疫情爆發後的頭幾周，武漢的死亡率為5.8%，而經粗略計算的全球死亡率約在2%-4%之間，皆高於最新研究報告的數字。不過，新冠病毒感染仍然比季節性流感更致命，後者的死亡率約為0.1%。

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責任編輯：游昊雲

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