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傳中國推數萬億刺激措施 滬指收升1.6% 結束7連跌

經濟脈搏 15:56 2020/03/20

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外圍回穩，加上有消息稱中國將出台數萬億元財政刺激措施，以重振經濟，內地股市今日（3月20日）走高，上證綜合指數收升1.61%，結束7連跌。北向資金轉向淨流入，結束連續7個交易日淨流出。

值得注意，富時羅素將A股的納入因子由15%提升至25%的第三步擴容，今日收市後生效，這刺激成交增加。

隔夜美股反彈，滬深兩市今日高開震盪，兩市一度震盪回落，午後漲幅再度擴大。截至收市，滬指收報2745.62點，升1.61%；深證成指收報10150.13點，升1.3%。創業板指全日升1.06%，報1915.05點。

滬深兩市成交總額為7171億元（人民幣，下同），較上日減少逾千億元。其中，滬市成交2816億元，深市成交4355億元。北向資金午後出現大幅淨流入，全日淨流入16.87億元，其中，滬股通淨流入35.95億元，深股通淨流出19.08億元。

行業板塊普遍上漲，旅遊酒店、水泥建材、電信、醫藥等板塊領漲。半導體、養殖業、網絡安全板塊下跌。

憧憬政策支持 人行馬駿：降準仍有較大空間

野村東方國際證券分析師宋勁曾稱，A股市場短期相對強勢，主要是流動性狀況較好，成交量較大，市場人士充滿信心北京方面將會推出政策支持。

【中國經濟】路透：中國將出台數萬億刺激措施 或下調今年增長目標至約5%

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【人民銀行定向降準】人行下周一定向降準0.5至1個百分點　放水5500億抗「疫市」（第二版）

路透今日報道，中國將出台數萬億元財政刺激措施，以重振經濟，增加的支出將以2.8萬億元地方政府特別債券作為支持，旨在刺激基礎設施投資。另外，中國領導人正考慮顧問提出的建議，將經濟增長目標從去年12月設定約6%下調至5%。

另外，在本周中國人民銀行維持中期借貸便利（MLF）利率不變後，今日公布的貸款市場報價利率（LPR）也意外持穩。分析認為，全球疫情持續升級，中國央行後續料會繼續加強逆周期調節，故仍有可能下調MLF利率和LPR等市場化利率，以及再次降準等，以穩定經濟增長。

人行貨幣政策委員會委員馬駿表示，未來人行在全面降準、定向降準方面還會有較大空間。

責任編輯：伍樂

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