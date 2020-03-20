【新冠肺炎】內地本土新症歸零 日副相麻生：完全不信中國數據

▲ 日本副首相兼財務大臣麻生太郎昨被問到新冠肺炎疫情擴散對經濟的影響時表示，完全不相信中國發布的確診病例數據是真確的。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延全球之際，內地公布數據顯示，本土新增確診數字「清零」，美國總統特朗普稱「希望是真的，誰知道呢？」日本副首相兼財務大臣麻生太郎昨被問到新冠肺炎疫情擴散對經濟的影響時，就直接了當表示，完全不相信中國發布的確診病例數據是真確的。

麻生太郎表示，今次新冠肺炎造成的經濟影響，有別於2008年雷曼兄弟引爆的金融危機，目前還無法看清疫情對實體經濟造成的影響。麻生並稱，新冠病毒源於中國，如果輕易相信中國所提出的數據，就會與實情相差很大，「不相信才是正確的」，至少他自己就從來不相信。

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當記者提到中國新冠肺炎疫情已見緩和、確診病例大幅減少時，麻生隨即反問：「真的嗎？」他表示如果疫情真的接近尾聲，應該會很有多產品出口，若實際情況並非如此，就很奇怪了。他並認為，日本能比美國先平息疫情。

加強影響力？ 日本擬向WHO等捐助150億日圓

另外，日經新聞報道，有聲音指出，擁有資金實力的中國增強了在世界衛生組織（WHO）的發言權。日本政府正關注中國動向，同時希望加強對WHO的影響力。日本外相茂木敏充昨在參議院政府開發援助（ODA）特別委員會上透露，日本將向WHO等國際機構捐助150億日圓（約10.5億港元），預計捐款中的25億日圓將用於援助因新型冠狀病毒死亡人數破千的伊朗。

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責任編輯：伍樂

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