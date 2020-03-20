  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 18:03
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】內地本土新症歸零 日副相麻生：完全不信中國數據

國情動向 16:51 2020/03/20

分享：

日本副首相兼財務大臣麻生太郎昨被問到新冠肺炎疫情擴散對經濟的影響時表示，完全不相信中國發布的確診病例數據是真確的。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延全球之際，內地公布數據顯示，本土新增確診數字「清零」，美國總統特朗普稱「希望是真的，誰知道呢？」日本副首相兼財務大臣麻生太郎昨被問到新冠肺炎疫情擴散對經濟的影響時，就直接了當表示，完全不相信中國發布的確診病例數據是真確的。

麻生太郎表示，今次新冠肺炎造成的經濟影響，有別於2008年雷曼兄弟引爆的金融危機，目前還無法看清疫情對實體經濟造成的影響。麻生並稱，新冠病毒源於中國，如果輕易相信中國所提出的數據，就會與實情相差很大，「不相信才是正確的」，至少他自己就從來不相信。

【中美角力】衛健委稱中國新境内確診個案歸零 特朗普：真假誰知道

【新冠肺炎】巴西總統兒子批中國瞞疫 華使館促道歉：訪美染「精神病毒」

當記者提到中國新冠肺炎疫情已見緩和、確診病例大幅減少時，麻生隨即反問：「真的嗎？」他表示如果疫情真的接近尾聲，應該會很有多產品出口，若實際情況並非如此，就很奇怪了。他並認為，日本能比美國先平息疫情。

加強影響力？ 日本擬向WHO等捐助150億日圓

另外，日經新聞報道，有聲音指出，擁有資金實力的中國增強了在世界衛生組織（WHO）的發言權。日本政府正關注中國動向，同時希望加強對WHO的影響力。日本外相茂木敏充昨在參議院政府開發援助（ODA）特別委員會上透露，日本將向WHO等國際機構捐助150億日圓（約10.5億港元），預計捐款中的25億日圓將用於援助因新型冠狀病毒死亡人數破千的伊朗。

【新冠肺炎】「中國人是垃圾、快滾出日本」 橫濱中華街餐館毋懼恐嚇營業獲力挺

【全球大流行】貪平價機票隱瞞遊日本泰國　自私男染疫累公司停業

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【全球大流行】馬雲把韓國口罩捐給日本　韓媒韓民給「嬲」
2020/03/13
【全球大流行】馬雲把韓國口罩捐給日本　韓媒韓民給「嬲」
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
2020/03/04
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
【口罩供應】口罩供應優先 日本春夏新裝恐延遲上架
2020/02/20
【口罩供應】口罩供應優先 日本春夏新裝恐延遲上架
【新冠肺炎】駐日使館將病毒稱為「日本肺炎」？日媒稱被誤譯
2020/03/05
【新冠肺炎】駐日使館將病毒稱為「日本肺炎」？日媒稱被誤譯
【網購注意】日本郵政13日起 暫停接收發往中國快遞
2020/03/13
【網購注意】日本郵政13日起 暫停接收發往中國快遞
疫情 特朗普 麻生太郎 世界衞生組織 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【中美角力】特朗普再批中國隱瞞疫情 耿爽反駁：1月3日已開始定期通報

下一篇文章

【新冠肺炎】中國本土病例0新增 世衛譚德塞：了不起的成就
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中美硬碰硬 互賭疫情承受力
【中美角力】中美硬碰硬 互賭疫情承受力
【新冠肺炎】巴西總統兒子批中國瞞疫 華使館促道歉：訪美染「精神病毒」
【新冠肺炎】巴西總統兒子批中國瞞疫 華使館促道歉：訪美染「精神病毒」
湯家驊批袁國勇在中國「傷口上撒鹽」　無惻隱之心
湯家驊批袁國勇在中國「傷口上撒鹽」　無惻隱之心
【中美角力】中美外交敏感時刻 美軍機今午逼近香港上空
【中美角力】中美外交敏感時刻 美軍機今午逼近香港上空
路透：中國4000武警曾參與港警前線工作 觀察反修例活動
路透：中國4000武警曾參與港警前線工作 觀察反修例活動
【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重？
【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重？