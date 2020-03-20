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【中美角力】特朗普再批中國隱瞞疫情 耿爽反駁：1月3日已開始定期通報

國情動向 17:15 2020/03/20

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情引發的中美口水戰再升級。美國總統特朗普周四（19日）再次將新型冠狀病毒稱為「中國病毒」，並批評中國隱瞞疫情，令全球為此付出巨大代價。中國外交部發言人耿爽，今日再斥美方一些人對中國搞污名化，顛倒黑白，又羅列數據稱中方1月3日已開始定期向美方通報疫情，促美停止詆毀他國。

在北京，耿爽今日在例行記者會上稱，近來美方一些人處心積慮地把新冠病毒同中國相聯繫，不斷對中國搞污名化，中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。又稱他們所謂中方不公開、不透明的說法，更是枉顧事實、顛倒黑白。

他稱，中方及時採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，短時間內控制住疫情，表示中方公開、透明和負責任的態度，及積極開展抗疫合作的有力行動得到國際社會充分肯定。

促美停止詆毀他國

他強調，疫情發生以來，中方持續向美方通報疫情信息，雙方保持密切溝通，並列舉中方通報情況，其中，1月3日中方開始定期向美方通報疫情信息和防控舉措。過去兩個多月，雙方至少溝通10多次；特朗普也曾稱，中方分享的數據有助美方抗疫。

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耿爽指出，中方及時向美方提供了信息，開展了技術合作，而中國奮力抗擊疫情，為全世界抗擊疫情贏得寶貴的時間。但遺憾的是，美國許多媒體和專家都認為，美方浪費、揮霍中方爭取來的這些寶貴時間。

他希望美方尊重客觀事實、國際公論，做好自己的事情，停止翻手為雲覆手為雨，停止詆毀他國、轉移責任，為世界各國攜手抗擊疫情、維護國際公共衛生安全發揮建設性作用。

責任編輯：伍樂

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