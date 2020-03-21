【新冠肺炎】中國復工復產新難題  需看美國防疫進度

中國新冠肺炎病毒肺炎疫情已漸緩，中央由今個月初已下令逐步推動復工復產。中國復工復產的努力除了要面對國內工人未完全回歸、物流未恢復等障礙外，目前新冠肺炎在歐美大爆發，中國復工復產還面臨新威脅，一是美國抗疫防控措施可能會打亂中國企業所需要芯片等零部件的供應渠道。其次，歐美商業零售停頓需求減少。

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歐美疫情惡化迫使西方國家採取了更多的防控措施，其中包括關閉工廠、限制出行、要求消費者居家躲避病毒感染等。這些措施給全球的商業活動增加了新的壓力。因此，中國要完全復工復產，需要看歐美疫情的變化。

首先，在零部件供應方面，中國企業承擔著蘋果、三星等品牌的智能手機80%的組裝工作。全球個人電腦一半的組裝和家用電器的很大一部份組裝也是在中國完成的。這些組裝都離不開美國的微處理器等高附加值部件。

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美聯社說，現在還不清楚美國抗疫措施會對貿易帶來多大影響。到目前為止，這些措施主要還是涉及人們的出行，而很少涉及貨物。美國工廠還在運轉，但美國全國獨立企業聯合會說，接受調查的300家企業中有39%表示，它們正在遭遇零部件供應方面的問題。

美聯社引用惠譽評級公司旗下的惠譽解決方案公司風險分析師達倫•泰（Darren Tay）的話說，「美國這種非正常情況如果持續下去，可能會導致中國制造業活動的中斷」。

中國經濟中最有活力的小企業和民營企業的情況還很不確定。它們主要從事服裝、玩具等消費商品的生產。目前的情況是，這些企業中，許多僅恢復了很少一部分生產，還有不少因缺乏原材料和工人而無法復產。華南美國商會周三（3月17日）發布的一份企業調查發現，六分之一的受訪企業存在零部件短缺問題。

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另一個是需求方面，由於中國大部分工廠在農曆新年前已停產，新年後本是企業趕歐美復活節單的時候，目前已失去這批訂單。接下來，歐美疫情看來起碼到6月才能稍緩，這幾個月由於受到肺炎疫情影響，歐美大部分地區已進入緊急狀態，要求民眾留在家中，導致除了醫療用品、生活必需品外，其他商品需求陷入冰封狀態。

由於歐美疫情不知何時平定，當地的商業機構不能於往常一樣，為暑期商品預早落單。同時，就算是疫情過去，歐美很大程度會陷入衰退，路透社調查的分析師認為未來12個月美國經濟陷入衰退的可能性躍升至80%，而兩周前預測的可能性僅為30%。故此，中國製造業就算復工復產，特別是大量專接外國服裝、玩具單的中小民企，將會陷入另一波無以為繼的黑暗時期。

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在全球化的今天，一榮俱榮、一損俱損，病毒無國界，經濟也互相牽連。今次新冠肺炎疫情正正反映了這個事實。

本報記者：高青

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