【中國經濟】頭等大事是穩就業 李克強：想盡辦法讓中小微企生存

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情形勢向好，各地加快復工穩經濟。但企業反映，配套的中小微企業復工復產不理想，影響產業鍊和供應鏈，總理李克強稱，要想盡一切辦法讓中小微企業和個體戶生存下來，強調做好「六穩」的頭等大事就是穩就業。

據中國政府網，李克強今日考察國務院復工復產推進工作機制時，視像連線兩家大型企業，了解復工復產情況和面臨的困難。

企業反映，目前復工復產率雖然很高，但配套的中小微企業復工復產並不理想，直接影響上下游產業鍊和供應鏈的暢通。企業還反映，雖然近段金融方面有一系列助企紓困政策，但因地方金融機構盡職免責制度尚不完善，許多中小微企業和個體戶還是貸不到款。

李克強強調，今年做好「六穩」工作的頭等大事就是穩就業，而中小微企業和個體戶是就業最大的容納器。當前，官方出台財稅金融等宏觀政策，都要著力為中小微企業和個體戶「供氧」「輸血」，要想盡一切辦法讓他們生存下來。

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加快實施針對性減稅降費 加大失業保險穩崗返還

國務院辦公廳今日發布強化穩就業舉措的實施意見，當中提到，要加快實施階段性、有針對性的減稅降費政策。加大失業保險穩崗返還，對不裁員或少裁員的中小微企，返還標準最高可提至企業及其職工上年度繳納失業保險費的100%，湖北省可放寬到所有企業。

對於暫時生產經營困難且恢復有望、堅持不裁員或少裁員的參保企業，適當放寬其穩崗返還政策認定標準，重點向受疫情影響企業傾斜，返還標準可按不超過6個月的當地月人均失業保險金和參保職工人數確定，或按不超過3個月的企業及其職工應繳納社會保險費確定。

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今年6月底前，允許工程建設項目暫緩繳存農民工工資保證金，支付記錄良好的企業可免繳。切實落實企業吸納重點群體就業的定額稅收減免、擔保貸款及貼息、就業補貼等政策。加快實施階段性減免、緩繳社會保險費政策，減免期間企業吸納就業困難人員的社會保險補貼期限可順延。

此外，要提高復工復產服務便利，取消不合理審批，糾正限制勞動者返崗的不合理規定。

責任編輯：伍樂