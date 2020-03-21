【新冠肺炎】口述意大利醫院抗疫之戰　醫生吶喊許多病人都是孤獨中死去（有片）

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，其中，自3月12日宣布封城的意大利，疫情一直未見逆轉，死亡人數突破4千，已超過中國成為世界上因新冠病毒死亡人數最多的國家。在疫情擴散、醫療壓大不斷加劇下，位處北部重災區倫巴第的貝加莫，醫生Stefano Fagiuoli發出吶喊，呼籲民眾留在家中，並向社會求助急需醫護。他透露，當地醫院就如戰場，其醫院已有約1成醫務人員受感染，且因缺乏防護裝備，有許多病人都是孤獨中死去。

貝加莫淪「鬼城」 急需醫護救援

一場疫情，貝加莫在一個月間由常年遊人如織，變成街上空無一人，被視為歐洲疫情失控的代名詞。當地報紙《L'Eco di Bergamo》曾連續刊登10頁訃告，刊載近百名病亡者的訃聞。當地若望23世醫院（Papa Giovanni XXIII）醫學部內科負責人Stefano Fagiuoli，因應疫情嚴峻，在Facebook上載的一段以英語短片，近日引起關注。

他在片中表示，當地已進入新冠肺炎疫情防控鬥爭的全面緊急狀態，其工作人員、醫生和護士日以繼夜工作，以應對這種令人難以置信的疫情局面。由於不知道這場大流行會持續多久，因此，他呼籲民眾留在家中，並向社會求助，懇請醫護人員加入他們與新冠病毒的鬥爭。

意大利政府其後勸喻民眾如非必要，不要出外，並再加強防疫措施，從今日（21日）起關閉所有公園，禁止外出跑步或踏單車。

▲ 另有意大利護士Paolo Miranda，用鏡頭記錄抗疫之戰。（Paolo Miranda 相片）

Fagiuoli日前接受內媒《澎湃新聞》訪問時表示，是因為看到在醫院裡發生了什麼、看到人們的死亡，所以拍攝短片呼籲民眾留在家中，不要低估這一重要性。「我想告訴他們，關鍵是需要阻止感染的擴散，而這不是我們醫生護士在醫院能解決的問題。如果不想有更多的人死去，就必須阻止病毒的傳播。」

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醫院就是戰場 1成醫務人員染疫

他介紹自己所在的若望23世醫院是當地最大的醫院，擁有1000張病床，也是意大利最先進的綜合性醫院之一。不過，「我們正處於一場戰爭中，醫院就是戰場。」醫院現時收治了約450名新冠肺炎病人，佔了醫院一半床位，目前的情況是：

我們每天都有大約80到90個新冠肺炎病人被送到急診室。在過去的兩、三天裡，這個數字下降到了60到70人。他們當中有一半最終被送回家進行隔離。在急診室裡，任何時候都有50到60個病人在救治。我們每24小時就要新建一個帶有48張病床的新單元病區。過去10天裡，我們醫院有140多人病亡。

為了治療新冠肺炎病人，他們大量改裝手術病房，也對不同專科進行臨時培訓，包括心臟病專家、皮膚科醫生、內科專家等，所有的資源都投入到搶救新冠病人中。

▲ 北部倫巴第地區疫情嚴重，醫生和護士為此疲於奔命。（Paolo Miranda 相片）

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哭過懷疑過 「還能堅持下去嗎？」

由意大利確診首宗本地病例當日，即2月21日開始，病人就不斷送院。Fagiuoli稱自己也由當日起就一直在醫院工作，連續工作了14天，然後回家幾個小時，洗了個澡，休息了一下，沒多久就開始出現症狀，有些輕微發燒，於是他自我隔離，最終確診。Fagiuoli表示：

盡管有防護措施，但是你無法知道是從病人還是同事那裡感染的。說實話，在我們當時那種混亂的情況下，誰在乎呢？我們醫院一共有大約750名醫務人員，大約10%的人已經感染了，包括醫院的最高管理層，這些是有症狀的，我們不知道無症狀的感染者有多少。

Fagiuoli經過7、8天後已開始慢慢好轉，現在只是容易覺得疲勞，感覺到自己每天都在恢復。被問到這些日子以來有沒有哭過，Fagiuoli表示：

當然。作為醫生，當你意識到（一些病人）沒有希望了；當你在過去的10多天裡一直在努力想要救活他們，但是你發現自己無論怎麼做還是不夠的時候；你會不斷懷疑自己，我真的能夠救活（他/她）嗎？我還能夠堅持下去嗎？然後，最終你自己也生病了，意識到自己突然變得無用了，反而成了同事的負擔，心裡真的很難受。

▲ Paolo Miranda表示，在這場全球大流行的疫情當中震撼他的是，他看著如此多的人都是孤獨地死去。（Paolo Miranda 相片）

缺防護裝備 許多病人都孤獨死去

Fagiuoli並稱，由於病人需要隔離，在沒有足夠個人防護裝備下，當地沒有機會讓病人家屬來醫院，很多病人最終獨自一人死亡。在致電病人家屬通知死訊時，醫生可能在電話中哭了，有的時候甚至沒有人記得給他們打電話，直到他們打電話來醫院，才知道他們的家人已經走了。

至於意大利是歐洲最早宣布封城的國家，為何疫情擴展仍如此之快？Fagiuoli認為真正的封城是在不到10天前，至少需要14天才能看到措施是否帶來一些變化和效果。所以這個周末非常關鍵，專家們都在關注會否看到拐點。

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另一位在倫巴底地區醫院任職重症監護病房護士的Paolo Miranda，近日也用鏡頭記錄意大利這場抗疫之戰，他表示一天比一天累，在過去一個月，很多同事都每天持續不間斷地工作12小時，「感覺自己就在戰壕裏，所有人都很害怕」，當病人情況沒有好轉時，會覺得很無助，形容還看不到黑暗盡頭的光明，「我不知道會發生什麼，我只希望這一切馬上結束」。

責任編輯：伍樂

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