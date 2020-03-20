【新冠肺炎】美籍華人遭歧視 包裹簽收被署名「新冠病毒」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，有海外華人因疫情遭到歧視。內地傳媒報道，身在美國紐約的華人王小姐，近日在亞馬遜網購玩具，當她想確認快遞是否送到時，竟發現頁面上顯示信息為「Signed by COVID WONG」（訂單已被「王新冠病毒」簽收）。

「看看新聞」報道，UPS快遞員本月18日將包裹直接放在王小姐的單位前台，沒有當面簽收，就離開了。王小姐上亞馬遜確認快遞是否送到時，竟發現「Signed by COVID WONG」字樣。

▲ 頁面顯示信息為「signed by covid wong」。

報道指出，這種對於華人的歧視讓王小姐十分憤慨，她已向UPS進行投訴，暫未收到回覆。據她稱，該快遞員以前也給她們單位送過包裹，看上去是一位亞裔人士，以前態度就不是很好。

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事實上，新冠疫情發生後，王小姐指出，聽說過其他華人在美國遭受歧視的情況，在白人或黑人較多的地區，有些人戴著口罩會被罵，或者坐地鐵可能會被擠下去。

據報，針對該事件，王小姐表示她也考慮諮詢律師，是否要進行起訴，維護自身的權益。

責任編輯：伍樂

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