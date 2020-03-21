【新冠肺炎】愛斯賓奴中國前鋒武磊據報確診 正在家休養

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續在歐洲多國蔓延，其中西班牙累計確診近2萬，死亡人數破千。央視新聞引述西班牙傳媒報道，效力西甲球隊愛斯賓奴的中國前鋒武磊，證實感染上新冠肺炎。

武磊是第一位對陣巴塞隆拿入球的中國球員，有「中國球王」、「武球王」之稱。 報道指，武磊目前在家休息，情況穩定。

▲ 央視新聞引述西班牙傳媒報道，效力西甲球隊愛斯賓奴的中國前鋒武磊，證實感染上新冠肺炎。

新冠肺炎疫情持續在西班牙爆發，西甲勁旅皇家馬德里上周宣布，由於其籃球隊有人確診新冠肺炎，皇家馬德里足球隊及籃球隊都需隔離。另繼華倫西亞爆出球隊內部有35%的成員感染後，阿拉維斯證實有15人染疫，成為西甲第二支出現大規模感染的球隊，他們在本月6日曾與華倫西亞對戰。而武磊效力的愛斯賓奴早前於官網宣布，有6名一隊成員確診，當中包括4名球員。

【新冠肺炎】美籍華人遭歧視 包裹簽收被署名「新冠病毒」

【新冠肺炎】內地本土新症歸零 日副相麻生：完全不信中國數據

【新冠肺炎】國家隊首例 中國重劍3隊員確診 曾於匈牙利參賽

【新冠肺炎】內地足壇首例 巴西籍球員確診 42人遭隔離

【全球大流行】F1車手戴口罩被斥荒謬愚蠢 中國車迷期待5月復賽只因一個人？（更新版）

葡萄牙球星C朗拿度上月在贊助商的社交網站直播中，曾提及中國疫情，稱不少人正在水深火熱中，希望藉此機會為他們祈禱，祝願他們盡早敵過疫情，十分期待今年或明年再度造訪中國。C朗亦有提及武磊，表示「武球王」是他的中國朋友。

據西班牙電台報道，因疫情嚴峻暫停的西甲可能在5月中或5月尾復賽，6月30日結束

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響