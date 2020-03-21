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【境外輸入】廣東及杭州調整控疫措施　杭部分公共場所取消「測溫+亮碼」

社會熱點 12:12 2020/03/21

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內地本土新冠肺炎疫情趨緩之際，全國多地持續出現境外輸入病例。對此，廣東對境外入粵人士，一律隔離14天集中隔離觀察，食宿費個人自理。杭州亦調整疫情防控措施，曾到訪疫情嚴重國家和地區人士，全程集中或受控轉運醫學觀察14天，但當地部分公共場所和交通工具取消「測溫+亮碼（綠色健康碼）」，盡快恢復正常生產生活秩序。

為嚴防境外疫情輸入風險，自3月21日（今日）零時起，對所有從境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人員，以及經港澳台地區和省外口岸入境來粵且來粵前14天內有國外旅居史的人員，其目的地為廣東的，無論外國公民還是中國公民，廣東均一視同仁，一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。集中隔離醫學觀察的食宿費用由個人自理。

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至於杭州，14天內來自或到訪過韓國、意大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國、英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利、澳洲、馬來西亞、希臘、捷克、芬蘭、卡塔爾、加拿大、沙特阿拉伯等疫情嚴重國家和地區的入境來杭人員，實施全程集中或受控轉運，按照屬地管理原則實施集中醫學觀察14天，並自行承擔住宿費、餐費；其他來杭人士，實施全程登記、定期申報健康狀況管理措施。

而為盡快恢復正常生產生活秩序，各類企事業單位、樓宇、景區、賓館、商場、地鐵、公交、出租車等公共場所和交通工具，取消「測溫+亮碼」等管控措施。

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無聚集、空曠處可不戴口罩

另根據國家衛健委「公眾科學戴口罩指引」，在公園、綠道、景區、大街等戶外場所，無人員聚集；野外勘探、高空作業、建築工地和農作勞動；騎自行車、電動車，在空曠處行走、散步、鍛煉；無境外人員接觸史的單位同事在通風良好的場所辦公、小範圍會議；獨自駕車或和熟知人員同乘私家車；非群體性室內體育運動，可不戴口罩。

圖書館、文化館、美術館、博物館、非物質文化遺產展示館、影劇院、室內外體育場館、餐廳包廂，以及會展、書店、藝術品、演藝、娛樂、網吧網咖等公共和經營場所即日起可恢復開放。

責任編輯：伍樂

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