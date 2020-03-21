  • 23°C
香港時間 : 2020321日 (六) 15:25
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士

社會熱點 14:11 2020/03/21

分享：

內地新冠肺炎控疫部署，改為嚴防境外疫情輸入風險，廣東對境外入粵人士，一律隔離14天集中隔離觀察，不包括港澳台。官媒《環球時報》總編輯胡錫進今晨在微博發文砲轟廣東省這一入境隔離新規，點名香港、台灣近日病例激增，形勢尤其危險，各地政府絕不能網開一面，導致內地面臨第二次感染的巨大風險，應一視同仁隔離台港澳入境人士。

點名香港台灣病例激增　形勢尤其危險

廣東省政府今晨宣布，自3月21日0時起，對所有從境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人員，以及經港澳台地區和省外口岸入境來粵且來粵前14天內有國外旅居史的人員，其目的地為廣東的，無論外國公民還是中國公民，廣東均一視同仁，一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。

對此，胡錫進21日凌晨在微博發文質疑「廣東省的這個新規是什麼意思？是港澳台入粵人員可以不隔離嗎？」如果是這樣，他表示反對。

胡錫進微博原文：

廣東省的這個新規是什麼意思？是港澳台入粵人員可以不隔離嗎？如果是這樣，老胡作為內地媒體人表示反對。

港澳台與內地是不同的抗疫管理體系，有不同的檢測標準，港台近日病例激增，形勢尤其危險，決不能對從那裡進入內地的人網開一面。

那樣將使剛剛本土新增病例歸零的內地面臨第二次感染的巨大風險。呼籲廣東省重新考慮這個政策，大疫當前，內地的安全第一，其他都應排在之後。

網民留言支持 「堅決不能放開港台」

胡錫進昨晚發文表示，據他瞭解，現在對香港來的人是否隔離以及怎麼隔離，權限完全在地方政府的手裡，對集中隔離擴展到多少國家和地區，決定權也在各地方政府的手裡。他拜託各地政府不要再猶豫，及時把集中隔離的措施擴大到「中國大陸境外所有國家和地區來的人」，強調「現在已經到了必須這樣做的時候」。

有網民留言表示支持和認同，稱「堅決不能放開港台」、「骨子裡還是作賤自己，非得搞什麼惠台惠港政策」、「他們在考慮什麼啊？廣東政府是親英還是親美？」、「廣東瘋了，如果這樣，建議其他省份對所有來自廣東的人進行隔離」，也有人認為「國家應該統一規定，現在各省都自己的標準，有點亂」。

【新冠肺炎】美籍華人遭歧視 包裹簽收被署名「新冠病毒」

微博洩5億用戶數據？ 內媒：12元買到201條信息

【境外輸入】廣東及杭州調整控疫措施　杭部分公共場所取消「測溫+亮碼」

【新冠肺炎】嚴防境外輸入 入境深圳者若14天內去過外國需核酸檢測

據官方通報，內地昨新增確診41人，均來自境外輸入，境外已連續3天新增歸零。當日，香港新增確診48人，創疫情以來單日新高，其中7成來自境外。台灣也新增確診27人，同創疫情以來單日新高，其中24人來自境外。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【境外輸入】廣東及杭州調整控疫措施　杭部分公共場所取消「測溫+亮碼」
今日
【境外輸入】廣東及杭州調整控疫措施　杭部分公共場所取消「測溫+亮碼」
【武漢肺炎】胡錫進：國家沒必要用口罩感化香港人 回應內地支援應付新冠肺炎
2020/02/10
【武漢肺炎】胡錫進：國家沒必要用口罩感化香港人 回應內地支援應付新冠肺炎
【新冠肺炎】習近平連綫17萬幹部開會 胡錫進解讀：免抗疫政令被打折扣（有片）
2020/02/25
【新冠肺炎】習近平連綫17萬幹部開會 胡錫進解讀：免抗疫政令被打折扣（有片）
【英國疫情】英國「群體免疫」引爭議　胡錫進喊「中國應與英國斷航」
2020/03/16
【英國疫情】英國「群體免疫」引爭議　胡錫進喊「中國應與英國斷航」
【新冠肺炎】中國本土病例0新增 世衛譚德塞：了不起的成就
2020/03/20
【新冠肺炎】中國本土病例0新增 世衛譚德塞：了不起的成就
疫情 傳染病 口岸 環球時報 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】愛斯賓奴中國前鋒武磊確診 正在家休養（更新版）

下一篇文章

【新冠肺炎】口述意大利醫院抗疫之戰　醫生吶喊許多病人都是孤獨中死去（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】服退燒藥攜全家由美抵京的確診女子 被美國公司解僱（更新版）
【新冠肺炎】服退燒藥攜全家由美抵京的確診女子 被美國公司解僱（更新版）
【新冠肺炎】北韓直接槍斃染疫者　死者因從事中朝走私中招
【新冠肺炎】北韓直接槍斃染疫者　死者因從事中朝走私中招
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增41宗確診 全為輸入個案（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增41宗確診 全為輸入個案（不斷更新）
【新冠肺炎】美籍華人遭歧視 包裹簽收被署名「新冠病毒」
【新冠肺炎】美籍華人遭歧視 包裹簽收被署名「新冠病毒」
【新冠肺炎】「廣州毒王」引爆恐慌！妙齡女疑遊泰國染疫　再跑遍穗地鐵
【新冠肺炎】「廣州毒王」引爆恐慌！妙齡女疑遊泰國染疫　再跑遍穗地鐵