【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士

內地新冠肺炎控疫部署，改為嚴防境外疫情輸入風險，廣東對境外入粵人士，一律隔離14天集中隔離觀察，不包括港澳台。官媒《環球時報》總編輯胡錫進今晨在微博發文砲轟廣東省這一入境隔離新規，點名香港、台灣近日病例激增，形勢尤其危險，各地政府絕不能網開一面，導致內地面臨第二次感染的巨大風險，應一視同仁隔離台港澳入境人士。

點名香港台灣病例激增 形勢尤其危險

廣東省政府今晨宣布，自3月21日0時起，對所有從境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人員，以及經港澳台地區和省外口岸入境來粵且來粵前14天內有國外旅居史的人員，其目的地為廣東的，無論外國公民還是中國公民，廣東均一視同仁，一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。

對此，胡錫進21日凌晨在微博發文質疑「廣東省的這個新規是什麼意思？是港澳台入粵人員可以不隔離嗎？」如果是這樣，他表示反對。

胡錫進微博原文：

廣東省的這個新規是什麼意思？是港澳台入粵人員可以不隔離嗎？如果是這樣，老胡作為內地媒體人表示反對。 港澳台與內地是不同的抗疫管理體系，有不同的檢測標準，港台近日病例激增，形勢尤其危險，決不能對從那裡進入內地的人網開一面。 那樣將使剛剛本土新增病例歸零的內地面臨第二次感染的巨大風險。呼籲廣東省重新考慮這個政策，大疫當前，內地的安全第一，其他都應排在之後。

網民留言支持 「堅決不能放開港台」

胡錫進昨晚發文表示，據他瞭解，現在對香港來的人是否隔離以及怎麼隔離，權限完全在地方政府的手裡，對集中隔離擴展到多少國家和地區，決定權也在各地方政府的手裡。他拜託各地政府不要再猶豫，及時把集中隔離的措施擴大到「中國大陸境外所有國家和地區來的人」，強調「現在已經到了必須這樣做的時候」。

有網民留言表示支持和認同，稱「堅決不能放開港台」、「骨子裡還是作賤自己，非得搞什麼惠台惠港政策」、「他們在考慮什麼啊？廣東政府是親英還是親美？」、「廣東瘋了，如果這樣，建議其他省份對所有來自廣東的人進行隔離」，也有人認為「國家應該統一規定，現在各省都自己的標準，有點亂」。

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據官方通報，內地昨新增確診41人，均來自境外輸入，境外已連續3天新增歸零。當日，香港新增確診48人，創疫情以來單日新高，其中7成來自境外。台灣也新增確診27人，同創疫情以來單日新高，其中24人來自境外。

責任編輯：伍樂

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