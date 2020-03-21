【全球大流行】美國累計確診直迫2萬 USTR擬進一步豁免中國醫療用品關稅

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）全球大流行，美國病毒檢測加快，導致確診數字急升，累計確診增至近2萬宗。因應疫情，美國貿易代表辦公室（USTR）在官網上宣布，就取消部分中國醫療用品的懲罰性關稅，展開公眾意見諮詢。而這一諮詢，不會取代現行的豁免程序。

美國月初已豁免部分從中國進口的醫療用品關稅，包括口罩、消毒濕紙巾及手套。

▲ 美國月初已豁免部分從中國進口的醫療用品關稅，包括口罩、消毒濕紙巾及手套。

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路透社此前亦報道，在新型肺炎疫情下，當局審批豁免醫療用品關稅的速度，比其他商品快，有美國醫療用品公司在1月底申請豁免，一個多月後獲批，但蘋果公司去年10月為耳機等產品申請豁免，至今仍未獲批。《華爾街日報》認為，華府可能因應疫情導致醫療用品不足，而放寬制裁。

特朗普無意暫停對華加徵關稅

不過，對於代表逾160個企業協會Americans for Free Trade日前呼籲特朗普政府，應在疫情下考慮暫停加徵對華關稅、作為緊急經濟刺激措施的一部分，美國總統特朗普已表明，「完全沒有理由這麼做，中國正支付我們數十億美元的關稅，我無法想像美國人會這樣要求」。但特朗普不排除中國可能提出相關要求。

美國去年9月1日向中國進口貨品，徵收第4輪關稅，其中醫療用品的稅率原本為15%，但在中美簽署首階段貿易協議後減半。

責任編輯：伍樂

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