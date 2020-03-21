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【創意抗疫】高雄漫畫店封印旅遊書 冀消除外遊慾防新冠疫情倒灌

社會熱點 16:59 2020/03/21

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高雄一間知名漫畫書店想出創意防疫法，即日起封印店內所有境外旅遊書籍，以消除客人外遊慾望，受到網友大推好評。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）全球大流行，無論是內地，還是港澳台地區，兩岸四地均面臨境外輸入確診數字急升壓力。高雄一間知名漫畫書店就想出創意防疫法，即日起封印店內所有境外旅遊書籍，以消除客人外遊慾望，受到網友大推好評。

位於高雄鹽埕區的BOOKING被網友譽為「6星級漫畫店」、「全台最美漫畫店」，其fb專頁日前發文指出，台灣境外感染病例激增，該店容不得有人一時貪玩，卻可能導致台灣醫療體系癱瘓的情況發生，「在災難面前，做自己能做的事、擅長的事」，在反覆思考後，

其實BOOKING館內存放些許旅遊書籍，
人性脆弱，可能看了幾張漂亮的照片之後心癢，
腦波弱就皮在癢下訂特價機票。
　
我知道我們可以做什麼了！
#消除旅遊慾望
　
因此從即刻起至疫情結束前，
BOOKING店內境外旅遊書籍皆不得翻閱，
我們將用封條全數封印，請勿伸手觸碰，
違者將獲得永世大便都沒衛生紙的詛咒！

該店並稱，若旅遊慾望強烈到不行，可考慮看台灣本土旅遊相關書籍，「放心玩才好玩！」

該店建議讀者善用搜尋，把台灣玩得像外地般。（BOOKING fb圖片）

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文中並附店內用封條封印全館境外旅遊相關書籍照片，封條上有「疫情期間，請勿閱讀」字樣。這項創意防疫宣傳獲網友大讚，稱「真有創意也很有社會責任」、「大推、這治本治得好」、「我相信，這就是從自己，小地方做起，真的很可愛」、「很棒的防疫創意，這詛咒也太狠了吧」。

不過也有人留言表示「望梅止渴也不行嗎」、「本來不想看、封了就突然好想看」，部分網友提議疫情下可多看看居家收納、打掃的書。

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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