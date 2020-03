【新冠肺炎】意醫生指中國疫情爆發前 病毒或11月已在意大利傳播（有片）

新冠肺炎(COVID-19)全球大流行,在中美兩國以及醫學專家之間就新冠病毒源於何處激烈爭議之際,有意大利醫生表示,病毒或早在11月、中國疫情爆發前,已在意大利傳播,被內地媒體廣泛報道。

▲ 意大利已將新冠狀病毒大流行視為戰時緊急情況,醫院急診科內人滿為患,醫生護士超負荷工作。急診科負責人和麻醉師都表示,目前正承受前所未有的壓力。

【新冠肺炎】口述意大利醫院抗疫之戰 醫生吶喊許多病人都是孤獨中死去(有片)

【全球大流行】現實版杯弓蛇影 意大利華人陽台曬雞翅 被民眾當成蝙蝠舉報

【新冠肺炎】意大利疫情惡化中餐館生意削半 華人屢遭歧視被諷「病毒」

近日,美國公共廣播電台(NPR)一篇講述意大利醫院抗疫情況的報道中,引述米蘭馬力奧尼格里(Mario Negri)藥理研究所主任Giuseppe Remuzzi透露,從其他醫生資料上得知,他們記得早在去年12月甚至11月時,曾經發生過非常奇怪的肺炎,狀況非常嚴重,特別是老年患者,

這意味在我們還沒有意識到中國疫情爆發前,新冠病毒可能已在意大利倫巴第北部地區傳播了。(This means that the virus was circulating, at least in [the northern region of] Lombardy and before we were aware of this outbreak occurring in China.)