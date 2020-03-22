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【新冠肺炎】意醫生指中國疫情爆發前 病毒或11月已在意大利傳播（有片）

國情動向 01:26 2020/03/22

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新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，在中美兩國以及醫學專家之間就新冠病毒源於何處激烈爭議之際，有意大利醫生表示，病毒或早在11月、中國疫情爆發前，已在意大利傳播，被內地媒體廣泛報道。

意大利已將新冠狀病毒大流行視為戰時緊急情況，醫院急診科內人滿為患，醫生護士超負荷工作。急診科負責人和麻醉師都表示，目前正承受前所未有的壓力。

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近日，美國公共廣播電台（NPR）一篇講述意大利醫院抗疫情況的報道中，引述米蘭馬力奧尼格里（Mario Negri）藥理研究所主任Giuseppe Remuzzi透露，從其他醫生資料上得知，他們記得早在去年12月甚至11月時，曾經發生過非常奇怪的肺炎，狀況非常嚴重，特別是老年患者，

這意味在我們還沒有意識到中國疫情爆發前，新冠病毒可能已在意大利倫巴第北部地區傳播了。（This means that the virus was circulating, at least in [the northern region of] Lombardy and before we were aware of this outbreak occurring in China.）

報道指，意大利已將新冠狀病毒大流行視為戰時緊急情況，衛生官員爭先恐後地增加床位。Remuzzi說，目前連皮膚科、眼科及病理學醫生都被派去培訓，綜合醫院迅速轉變為冠狀病毒護理單位，其他國家也可以從意大利學到重要的教訓。

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與此同時，央視新聞曝光意大利北部重災區倫巴第大區城市，貝加莫一家醫院感染科病房情況。畫面顯示，醫院急診科內人滿為患，醫生護士超負荷工作。急診科負責人和麻醉師都表示，目前正承受前所未有的壓力。

中國醫療隊專家組上周攜同醫療物資抵意，並於3月20日赴貝加莫市與當地一線醫護人員見面交流。惟有意大利傳媒報道指，中國捐贈物資的說法不實，物資實是真金白銀的商業交易。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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