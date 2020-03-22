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【新冠肺炎】北京所有國際航班旅客 須先抵天津上海等12城市檢疫

國情動向 14:15 2020/03/22

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新型冠狀病毒肺炎疫情全球大爆發，首都北京進一步調整國際航班嚴防境外輸入。中國民航局今日（22日）發公告稱，所有目的地為北京的國際客運航班，均從天津、上海等12個指定第一入境點入境。檢疫符合登機條件的旅客，方可搭乘原航班入京。

3月23日零時生效

公告稱，自3月23日零時開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安12個指定的第一入境點入境。各航空公司航班指定的第一入境點可以在民航局、航空公司官網上查詢。

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乘坐上述國際航班的旅客在第一入境點實施檢疫並辦理入境手續，行李清關。檢疫符合登機條件的旅客可搭乘原航班入京。腹艙所帶貨物在北京清關。目的地為北京的國際航班指定第一入境點的安排及相關措施將根據疫情變化情況適時調整。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大爆發，首都北京進一步調整國際航班嚴防境外輸入。

這是民航局第二度調整目的地為北京的國際航班入境。3月19日，部分由莫斯科、巴黎、東京、多倫多至北京的航班，須先到天津、呼和浩特、太原指定第一入境點入境。

目前，境外輸入成為內地新增確診病例的主要來源。作為重要的國際航空樞紐，截至3月22日12時，北京累計報告境外輸入確診病例99例。

責任編輯：伍樂

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