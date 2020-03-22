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【新冠肺炎】武漢一家三口全部復陽　專家稱或存「假治癒」

社會熱點 17:26 2020/03/22

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新冠肺炎疫情持續，治癒出院的患者核酸檢測「復陽」的情況引起關注。《人民日報》旗下的《健康時報》21日報道指，武漢更出現一家三口治癒患者全部復陽的病例。有內地專家指，一些出院的患者或存在「假治癒」，這些患者雖然符合了出院標準，但未達到真正的臨床治癒。

關於武漢出現一家三口治癒患者全部復陽的病例，報道指，來自武漢的一位前線醫生透露，「這一家三口之前的病情並不嚴重，在定點醫院治療後符合出院標準後隨即出院，但是出院後又出現徵狀，來我們醫院門診覆查，檢查結果為陽性，已全部入院治療，其中的一位老人病情較之前更為嚴重，還進行了搶救。」

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浙江第一批援鄂醫療隊醫療總組長、浙江大學醫學院附屬第一醫院感染科主任醫師喻成波解釋，所謂的復陽的病人，應該是他們雖然符合了出院標準，但沒有達到真正的臨床治癒，病毒在下呼吸道可能還存在。

喻成波指出，本身核酸檢測取樣時或有偏差，會存在取樣差異的情況。他又表示，「復陽和病情輕重不存在正比的關係，復陽後病情較之前更加重應該是一個少數的個例」。

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喻成波稱，根據目前的臨床經驗來看，復陽病人主要存在兩種情況，一種是所謂復陽之後多數徵狀並不嚴重，經過救治及病情觀察能再次治癒出院。一種是部分患者復陽後病情反而比之前更嚴重的情況，這可能是因為患者本身也存在一些基礎性疾病，從而導致了病情的反覆。

喻成波又建議所有治癒出院的患者，在一個月之後來醫院進行一次病毒抗體檢測後續隨訪。

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