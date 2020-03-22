【中國經濟】人行副行長：實體經濟持續向好 料次季經濟指標顯著改善

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情嚴重衝擊經濟，中國金融高官大派定心丸。中國人民銀行副行長陳雨露今日稱，中國實體經濟已在邊際改善，料第二季各項經濟指標會顯著改善，經濟增長會較快回到潛在產出附近。他稱，將發揮好結構性貨幣政策，保持流動性合理充裕，引導貸款實際利率下行。

對於近期國際外匯市場的動盪，他預計，人民幣兌美元匯率料在7元附近波動，不存在大幅貶值的基礎。

中國經濟增長較快回到潛在產出

「一行兩會一局」官員今日出席國新辦記者會。陳雨露稱，在結構性貨幣政策、增加流動性政策及引導市場利率下行政策的有力支持下，中國實體經濟已經在邊際改善。他表示，目前從3月以來所掌握的支付結算的數據，包括存貸款的數據動態來看，實體經濟持續向好，估計第二季各項經濟指標會出現顯著改善。中國經濟增長會較快地回到潛在產出附近。

他並指出，下一階段中國的貨幣政策方向重點在以下幾個方面。一是分階段把握貨幣政策的力度、節奏和重點，始終保持流動性的合理充裕，特別是要實現M2和社會融資規模增速與名義GDP增速的基本匹配，並且可以略高一些。

二是要發揮好結構性貨幣政策的作用和政策性金融作用；同時，要加大對中小銀行補充資本，發行金融債券的支持，以進一步提升商業銀行整體信貸投放意願和能力。最後是要繼續推進貸款市場報價利率（LPR）改革，以此引導貸款實際利率不斷下行，積極引導銀行體系適當讓利給實體經濟。

國際疫情擴散蔓延，國際金融市場動盪加劇。陳雨露表示， 歐美和許多新興市場經濟體的股市，已平均下跌約30%左右，但 目前來斷定全球已經進入了金融危機還為時尚早。

疫情對通脹影響 或短期持續

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近期疫情在全球快速蔓延，加劇市場避險情緒，美元流動性緊張令美指快速上行至3年高位，人民幣亦被動走弱，但幅度較小。中方表示，當前外匯市場供求保持基本平衡，市場對匯率的預期也穩定，人民幣不存在大幅貶值基礎。

人民幣料7元附近波動 不存在大幅貶值基礎

陳雨露說，預計人民幣兌美元還在7元附近上下波動，有貶有升，繼續雙向浮動。外管局副局長宣昌能則稱，中長期看，中國經濟基本面、貨幣和金融條件將成為穩定跨境資金流動的有力支撐，人民幣匯率將會在合理區間內雙向波動，不存在大幅貶值的基礎。

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股市方面，中證監副主席李超表示，與境外市場相比，A股市場展現出了比較強的韌性和抗風險能力，疫情對A股市場的影響已經逐步得到了消化。

他稱，上市公司復工率超過98%，高於全國的平均水平，而金融市場流動性合理充裕，股市估值水平處於歷史低位。總體來看，外部環境的影響是階段性的，不會改變中國資本市場平穩向好的趨勢。

至於物價走勢，陳雨露表示，疫情對供給、通脹的影響或會短期持續一段時間。隨著中國疫情防控形勢持續向好，國民經濟復工復產有序推進，生產會逐漸跟上來，商品供給正在逐步改善，物價整體形勢將逐漸趨於緩和，在未來三季預計會出現逐季下降的態勢。

責任編輯：伍樂

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