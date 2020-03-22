【新冠肺炎】廣東首現境外輸入本地二代傳播 入境者一律須核酸檢測

內地新冠肺炎疫情趨緩，但境外輸入病例連日增加。廣州推新規，所有入境者（港澳台除外）均須接受核酸檢測，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。

為土耳其入境確診者 密切接觸者

而內地昨日新增1宗本地確診病例，為首宗境外輸入關聯病例。據廣州市衛健委通報，該名男患者姓金，現年54歲，居於越秀區。3月17日起，金某自覺肌肉酸痛、乏力、無發熱，一直在家休息。

至3月20日下午，金某前往醫院就診，檢測體溫37.5℃，新冠病毒核酸檢測呈陽性，當晚接受隔離治療。3月21日凌晨，金某複核新冠病毒核酸陽性，經專家會診後確診。

衛健委通報指，經流行病學調查顯示，金某為土耳其輸入確診病例林某的密切接觸者，屬境外輸入關聯病例。截至3月21日，初步甄别密切接觸者18名，並已按規定進行集中隔離醫學觀察。

▲ 廣州推新規，所有入境者（港澳台除外）均須接受核酸檢測，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。

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至於境外輸入病例林某，現年34歲，居於荔灣區，從事服裝進出口批發工作。1月22日至3月8日，林某前往土耳其伊斯坦布爾出差。3月9日深夜，她從伊斯坦布爾經泰國曼谷轉機，抵達廣州白雲國際機場入境，機場檢測體溫正常。

按當時入境人員管理規定，林某不屬於入境重點排查和社區健康服務管理對象。隨後她從機場乘坐朋友私家車返回家中。林某回國後大部分時間在家，偶爾在家附近活動，全程有佩戴口罩。

3月21日，疾控部門對金某進行流行病學調查時，對林某採樣檢測，其後確診。截至3月21日，初步甄別密切接觸者2名，並已按規定進行集中隔離醫學觀察。

責任編輯：伍樂

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