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【新冠肺炎】武漢「半解封」 省內人士申請後可離漢

社會熱點 20:22 2020/03/22

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，《湖北日報》報道，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今已下發關於進一步加強人員流動管理的通知，當中表明省內人員只要做好核酸檢測並出具健康證明，就可向所在轄區和行業主管部門申請離漢。

通知指出，市內跨區卡點一律取消，並執行無疫情小區人員出入管理規定，即返崗人員上下班憑健康碼「綠碼」 和單位出具的返崗證明，測溫正常即可出入小區；逐步開通、恢復市內公共交通。

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此外，省內、省外人員返漢，按照 「誰主張、誰申請」原則，即申請、即批复。省內人員憑健康碼「綠碼」通行，不附加其他手續。

省外人員擁外省健康碼的，進入武漢市境內防疫卡點「亮碼通行」，即只需查驗健康碼、測溫正常即予放行。不得要求另行提供健康證明（無法申領健康碼除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。

最後，省內人員可向所在轄區和行業主管部門申請離漢，不過需要做好核酸檢測並出具健康證明。

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責任編輯：伍樂

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