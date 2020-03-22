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【新冠肺炎】內地官員除口罩 傳遞安全信心抑或危險訊號？

社會熱點 21:54 2020/03/22

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內地官員近日爭相摘除口罩，希望釋放恢復正常生活秩序的訊號。不過，內地疫情控制是否已到了高枕無憂，卻是令人懷疑的事。

上周四（19日）開始，內地多個市長在公共場合摘下口罩，還有不少黨政一把手帶頭消費，提振消費信心。

例如，上海市副市長吳清上周五（20日）在5家外資金融機構線上開業儀式上，摘下口罩，表示上海過去的20天裡，沒有發生過一宗本地感染確認。他說，「這麼做是給大家以信心，給全市，也是給全世界以信心」。

吳清（左五）未戴口罩。

官員吃火鍋 證疫情風險解除

與此同時，江蘇南京、山東濟南、浙江杭州的領導幹部，或在公共場合，或在開會時，摘除口罩，並通過當地電視新聞向民眾宣傳示範。重慶副市長更帶領官員一起去餐廳吃火鍋，以證明當地疫情風險解除。

南京日前的新聞發布會上，官員無戴口罩。

重慶副市長李波帶頭吃火鍋。

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官方新華每日電訊評論不諱言，官員摘口罩、「下館子」，就是給當地民眾派「定心丸」，釋放恢復正常生活秩序的強烈訊號，為復工復產打強心針。

但不少民間輿論卻認為，這是官員在搞「形式主義」。如果在疫情仍然存在反彈風險情況下，官員頻頻示範摘除口罩，會給市民一個錯誤訊號。

外界對中國數據表懷疑

事實上，對於近日湖北乃至全國近日本地感染「零增長」，外界就質疑聲不斷。立場保守的環球時報總編輯胡錫進亦警告，要防止地方將守住「零新增」的壓力，轉變成瞞報的動機，對官方信譽造成打擊。

美國總統特朗普就對中國本地感染的「零增長」發聲，「我希望那是真的。誰知道呢？」日本副首相兼財務大臣麻生太郎也在近日的一場會議上表達懷疑。

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另一方面，境外輸入性風險也愈來愈高，截至昨天，內地已累計314宗境外輸入確診。廣東則出現輸入個案感染本地居民的案例。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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