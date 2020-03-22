【新冠肺炎】滬抗疫專家組長稱疫情持續一兩年也正常 明春或復發小高峰

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情趨緩，但境外輸入病例持續，增加本地傳染風險，外界關注疫情何時才能全面受控。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏預計今年夏天疫情會經歷一個低谷，但不排除到下一個冬天又會再復發，且到了明年春天，又有可能有一個小的高峰，「來來回回，就算持續一兩年也是正常的。」

▲ 上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏

張文宏日前出席專題講座，被問到新冠肺炎疫情何時能得到大幅度的控制時表示，預計今年夏天大多數病例能得到很好的控制，疫情會經歷一個低谷。但是過了夏天，到下一個冬天是不是再復發，現在不好說。過了夏天以後病人會減少，但是一直會有散發的零星病人出現，延續到今年冬天，然後到了明年春天，又有可能有一個小的高峰，然後慢慢再下來。

南北半球交流 或相互輸送病例

他表示，這當中還不排除和對面的南半球進行交流，因為北半球夏天病例變少，但是南半球是冬天，也會相互輸送病例。來來回回，就算持續一兩年也是正常的。但他認為，大家要相信這一次一定會挺過來的，肯定的。

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他又提到，新冠肺炎病毒傳播性極強，由於症狀沒有SARS厲害，所以在早期根本無法識別。「有可能症狀很輕微，你根本感覺不到，所以你會在你的周邊看到一些人可能沒有症狀，或者有很輕微的症狀，比如低燒，用體溫計可能都不一定量的清楚。」因為症狀不明顯，所以患者會四處走動，繼而傳染給更多人。

此前樂觀預計疫情可在4月底結束的張文宏，上周表示中國已邁過至暗時刻，但歐洲的情況又帶來巨大的不確定性，後續中國仍面臨較大的輸入性風險。按照當前全球的抗疫情況，本場疫情在今年夏天結束基本已經不可能。

責任編輯：伍樂

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