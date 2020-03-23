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【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談

國情動向 02:07 2020/03/23

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新冠肺炎全球大流行，中國與美國都忙着應付新冠肺炎疫情，但兩國角力不僅沒有減緩、反而開闢「疫戰」新戰場。

新冠肺炎全球大流行，中國與美國都忙着應付新冠肺炎疫情，但兩國角力不僅沒有減緩、反而開闢「疫戰」新戰場：中美為病毒從何以來爆發激烈爭論。這不是一場單純的口水戰，它不僅放大了中美的意識形態分歧，更可能成為壓毀中美互信的最後稻草，更甚者是中美墮入「修昔底德陷阱」、終會一戰的風險陡然上升。

「修昔底德陷阱」理論來自古希臘歷史學家，意即新興大國崛起，必然挑戰傳統大國，最終有可能爆發戰爭。曾擔任已故美國總統顧問的Graham Allison，在其2017年發表的著作Destined For War: Can America and China Escape Thucydides’ Trap就提到，人類過去500年歷史，發生了大約16次新權力挑戰舊霸權的事件，其中12起以戰爭作為結局的。人們都關注，當世的中美關係，最終無法逃出這一歷史規律。

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傳統認知：5大理由讓中美不會輕言開戰

過去有人認為中美必定一戰，但也有相當多的觀察者相信，中美未必一戰，主要建基於5大理由：

其一，全球化之下，國際貿易利益環環相扣，減低國與國爆發戰爭可能。

其二，核武威懾達至恐怖平衡，令強權不敢輕率發動熱戰。

其三，國際遊戲規則已定，任何國家不可任意妄為。

其四，通訊發達，國與國不會因誤會而發動戰爭。

其五、中國和美國的中產階層都傾向和平穩定，不會支持戰爭。

在以往，這些觀點不無道，但跨越2018至2019年的中美貿易戰，以至近期爆發的中美「疫戰」，卻似乎足以動搖人們對中美關係的傳統認知，中美是否必不會戰，變得沒有那麼絕對樂觀。

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先說中美貿易戰，兩國以簽署首階段貿易協議休戰——中國承諾未來2年增購2,000億美元的美國商品和務服，當中包括320億美元農產品；中方則獲得貿易戰不升級，經濟重張旗鼓的空間，看似中美各取所需。但實際上，這場中美貿易戰凸顯經貿作為中美關係壓艙石的能量有限，且中美在知識產權及中國經濟結構等方面，其實仍未彌合分歧，經貿互利是否真的能完全防範中美熱戰，此刻的疑問比過去要多。

貿易戰反映  貿易作中美關係壓艙石能量不太大

而令中美關係無法在「後貿易協議」時期喘定的「疫戰」，更進一步撕裂兩國之間的互信。儘管沒有提出充份的數字或其他證據，中國外交部發言人趙立堅在推特上公開質疑，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」。美方也非省油的燈，美方傳召中國大使批評中方舉動，總統特朗普也故意屢說「中國病毒」作出報復。

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病毒從何而來？答案其實可以好簡單、歷史必會公道紀錄，這裡姑且不作評論。要說的是這種「疫戰」勢必加深中美之間的不信任、甚至加速中美僅餘友誼的崩塌；其中在一些美國輿論眼中，中國體制把責任導向美國、把隱瞞疫情的責任劃入美國身上，顯然已威脅美國聲譽、甚至是向美國立國價值觀潑髒水的劣行。

中美「疫戰」下  美國輿論質疑中方欲破壞美國價值

美國空軍退休准將Robert Spalding在2019年發表著作Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept，提出中美之間的問題，其實並不只是貿易關係問題。貿易只是一種顯示劑，美國人從中認定中國「挑釁」著全世界的普世價值。而如今的中美「疫戰」，很大程度放大了美國人這種觀點。

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而中國輿論眼中，美國肆意談「中國病毒」顯然是來者不善，挑戰著中國的全球形象，動搖中國全球戰略利益。

中方一直強調的中美關係始終是「合作大於分歧」，但這場中美「疫戰」卻恐怕反映出，這種對中美關係恐怕瀕臨畫上句號。倘若中美彼此互信進一步崩塌，中美關係的各個領域恐會出現系統性的裂痕，雙方會否在南海及台海等熱點問題擦槍走火，恐怕風險會進一步放大。

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本報記者：程國知

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