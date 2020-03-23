【中美角力】特朗普與習近平通電話談疫情：我對中國有點不滿（有片）

新冠肺炎大流行，中美就疫情爆發新一波矛盾。美國總統特朗普（Donald Trump） 當地時間23日表示，他已和中國國家主席習近平通電話談論新冠肺炎疫情，還說他對中國缺乏合作「有點不滿（little upset）」。

法新社報道，特朗普在白宮例行記者會上說：「他們（中方）應該早點告訴我們此事。我要老實告訴大家，雖然我喜歡習主席、欽佩他們在短時間內所做的事情（抗疫工作），但我對中國有點失望。」

I'm a little upset with China. As much as I like President Xi & respect the country, I admire what they have done in short period of time.

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根據「今日美國報」（USA Today）網站消息，特朗普表示曾與習近平談過疫情，同情對方處境。特朗普說，「他也不樂見這種情況。」不過，特朗普仍表明一切要歸咎中國造成疫情全球大流行。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，特朗普昨天就表示，但願中國早一點告知疫情發展，不過他先前曾讚揚中國對此公開透明。

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他在針對聯邦政府因應疫情的簡報會上說，「我希望他們能早一點告訴我們內部發生的狀況。我們在消息開始公開之後才知道情況。」他還說中國「遮遮掩掩的，實在令人遺憾」。

中國外交部發言人趙立堅日前在推特上公開質疑，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，但他沒有提出進一步證據。美方事後傳召中國大使批評中方舉動，特朗普也故意屢說「中國病毒」作出報復。

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責任編輯：伍樂

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