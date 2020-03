【中美角力】特朗普與習近平通電話談疫情：我對中國有點不滿（有片）

新冠肺炎大流行,中美就疫情爆發新一波矛盾。美國總統特朗普(Donald Trump) 當地時間23日表示,他已和中國國家主席習近平通電話談論新冠肺炎疫情,還說他對中國缺乏合作「有點不滿(little upset)」。

法新社報道,特朗普在白宮例行記者會上說:「他們(中方)應該早點告訴我們此事。我要老實告訴大家,雖然我喜歡習主席、欽佩他們在短時間內所做的事情(抗疫工作),但我對中國有點失望。」

I'm a little upset with China. As much as I like President Xi & respect the country, I admire what they have done in short period of time.