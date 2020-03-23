  • 24°C
香港時間 : 2020323日 (一) 10:16
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【中美角力】特朗普與習近平通電話談疫情：我對中國有點不滿（有片）

國情動向 09:41 2020/03/23

分享：

新冠肺炎大流行，中美就疫情爆發新一波矛盾。美國總統特朗普（Donald Trump） 當地時間23日表示，他已和中國國家主席習近平通電話談論新冠肺炎疫情，還說他對中國缺乏合作「有點不滿（little upset）」。

法新社報道，特朗普在白宮例行記者會上說：「他們（中方）應該早點告訴我們此事。我要老實告訴大家，雖然我喜歡習主席、欽佩他們在短時間內所做的事情（抗疫工作），但我對中國有點失望。」

I'm a little upset with China. As much as I like President Xi & respect the country, I admire what they have done in short period of time.

【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談

【全球大流行】美國國務院回應「美軍播毒論」：中方散播陰謀論　想轉移責任

根據「今日美國報」（USA Today）網站消息，特朗普表示曾與習近平談過疫情，同情對方處境。特朗普說，「他也不樂見這種情況。」不過，特朗普仍表明一切要歸咎中國造成疫情全球大流行。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，特朗普昨天就表示，但願中國早一點告知疫情發展，不過他先前曾讚揚中國對此公開透明。

【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確　中方才是「污名化」美軍

他在針對聯邦政府因應疫情的簡報會上說，「我希望他們能早一點告訴我們內部發生的狀況。我們在消息開始公開之後才知道情況。」他還說中國「遮遮掩掩的，實在令人遺憾」。

中國外交部發言人趙立堅日前在推特上公開質疑，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，但他沒有提出進一步證據。美方事後傳召中國大使批評中方舉動，特朗普也故意屢說「中國病毒」作出報復。

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【新冠肺炎】疫情由美軍帶入武漢？研究：無法證明病毒由外傳入華南市場

【中美角力】美國累計確診直迫2萬 USTR擬進一步豁免中國醫療用品關稅

【中美角力】衛健委稱中國新境内確診個案歸零 特朗普：真假誰知道

【中美角力】特朗普不理反對用「中國病毒」　稱從抗疫伊始就「done a very good job」

【中美角力】中美掀肺炎「疫戰」  為政治需要非為啖氣

【中美角力】白宮官員稱新冠病毒為「功夫流感」 華裔記者不滿

【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重？

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

 

相關文章

【新冠肺炎】滬抗疫專家組長稱疫情持續一兩年也正常 明春或復發小高峰
2020/03/22
【新冠肺炎】滬抗疫專家組長稱疫情持續一兩年也正常 明春或復發小高峰
【新冠肺炎】媒體：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計
今日
【新冠肺炎】媒體：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計
【新冠肺炎】內地官員除口罩 傳遞安全信心抑或危險訊號？
今日
【新冠肺炎】內地官員除口罩 傳遞安全信心抑或危險訊號？
【新冠肺炎】武漢「半解封」 省內人士申請後可離漢
2020/03/22
【新冠肺炎】武漢「半解封」 省內人士申請後可離漢
【新冠肺炎】廣東首現境外輸入本地二代傳播 入境者一律須核酸檢測
2020/03/22
【新冠肺炎】廣東首現境外輸入本地二代傳播 入境者一律須核酸檢測
傳染病 疫情 特朗普 習近平 中國 美國 新冠肺炎 全球大流行

下一篇文章

【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】北京所有國際航班旅客 須先抵天津上海等12城市檢疫
【新冠肺炎】北京所有國際航班旅客 須先抵天津上海等12城市檢疫
【新冠肺炎】意醫生指中國疫情爆發前 病毒或11月已在意大利傳播（有片）
【新冠肺炎】意醫生指中國疫情爆發前 病毒或11月已在意大利傳播（有片）
【新冠肺炎】內地本土新症歸零 日副相麻生：完全不信中國數據
【新冠肺炎】內地本土新症歸零 日副相麻生：完全不信中國數據
【新冠肺炎】「感恩黨」掀輿論風暴 中共固有模式遇挑戰
【新冠肺炎】「感恩黨」掀輿論風暴 中共固有模式遇挑戰
【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談
【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談
【新冠肺炎】稱病毒或由美軍傳武漢 趙立堅如何成「網紅」外交官？
【新冠肺炎】稱病毒或由美軍傳武漢 趙立堅如何成「網紅」外交官？