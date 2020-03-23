【中國經濟】中國海運出口雖恢復 西方港口卻因疫情無力承接

中國新冠肺炎疫情雖逐漸紓緩，卻在全球越演越烈。《華爾街日報》報道，即使中國港口已再運轉，並將因疫情爆發滯留的數千個集裝箱運出，西方港口卻無法處理大量進口貨物，中國的經濟危機恐持續。

2月初以來，中國碼頭上大量堆積的集裝箱導致抵達美國和歐洲港口的貨物急劇下降，同時造成空集裝箱嚴重不足，西方出口商需用這些空集裝箱來運輸從農產品到電子零部件等各種商品。

▲ 中國海運出口雖恢復 ，西方港口卻因疫情無力承接

中國政府發布的數據顯示，在政府實施封閉舉措的高峰期，中國最大的八個港口的集裝箱吞吐量在2月份同比下降了19.8%。

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根據貿易數據研究集團Panjiva的數據，2月份從中國進入加州三大海港（洛杉磯、長灘和奧克蘭）的集裝箱數量同比下降了35.2%。鄰近的洛杉磯和長灘港口加起來是美國從亞洲進口的最大門戶，2月份處理的集裝箱數量比去年同期減少了132,564個。

然而目前中國已逐步復工，美國的海港和沿海城市卻面臨封閉和經濟中斷，西方港口將無法處理大量進口貨物。

總部位於希臘的Allied Shipbroking研究主管George Lazaridis表示：「如果漢堡、鹿特丹、洛杉磯和紐約的卡車司機和起重機操作員不能工作怎麼辦？誰來處理這些集裝箱？」

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其中，西雅圖港在上周五關閉了四個集裝箱碼頭中的兩個，休斯頓港周四表示，暫停兩個主要集裝箱碼頭的作業，因一名在這兩個港口工作的員工新冠病毒檢測呈陽性。

因此，航運業高管表示，他們正採取新預防措施來保護自己的員工，如果一些港口工人生病並被隔離，或如果當局對公共場所實施更長時間的全面封閉舉措，那麼他們的運營可能會出現中斷。

不過，洛杉磯港的首席執行長Gene Seroka預計，疫情對港口的影響不會像上個月中國上海和寧波港口那樣嚴重，並相信洛杉磯不會關閉港口，「我們有10萬人，他們並不是同時工作。我相信我們將有充足的健康勞動力，能夠根據物流需求和個人衛生和安全要求靈活調整。」

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責任編輯：游昊雲

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