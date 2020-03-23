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【中國經濟】滬指早盤跌逾2.5% 中金料A股全年盈利倒退15%

經濟脈搏 10:46 2020/03/23

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新冠肺炎全球進一步蔓延，再加上美國刺激方案在國會遇阻力，美股期貨急瀉，內地股市今日開盤下挫，滬指早盤跌逾2.5%。

截至10時30分，滬指報2672.09點，跌2.64%；深成指報9775.98點，跌3.7%；創指報1899.92點，跌3.66%。從盤面上看，兩市板塊個股普跌。

中金公司發表報告，認為中國股市將進入估值壓縮尾聲，未來盈利將成為重要因素。

中金因應疫情影響，把2020年A股盈利預測，下調至倒退15%，當中首季業績受國內疫情影響較大，第二季海外疫情發酵的影響提升，因此業績下半年才可能逐步恢復。

中金預計，今年全年金融行業業績下滑5%，非金融行業下滑26%，另外3月下旬預告今年首季業績的企業會明顯增加，建議關注業績趨勢。

【新冠肺炎】滬抗疫專家組長稱疫情持續一兩年也正常 明春或復發小高峰

【中國經濟】中國海運出口雖恢復  西方港口卻因疫情無力承接

中信證券表示，預計海外疫情、全球流動性、美股波動、國內政策幾個方面的市場見底信號在未來幾週會逐漸明確，A股當前正處於全年的最佳配置窗口。預計海外風險偏好修復、國內基本面回補、產業資本流入三大因素共同驅動下，A股今年的第二輪上漲將在二季度啟動。配置的主線依然是基建和科技。

官媒：A股資金面短期無憂 並有望繼續增強韌性

官媒《中國證券報》發文則指，監管部門22日明確表示，北向資金淨流出是短期擾動，影響不大。目前，公私募基金發行規模飆升，險資權益投資比例上限有望提高，金融市場整體流動性充裕，A股資金面短期無憂，並有望繼續增強韌性，走出「獨立行情」。

中證監副主席李超昨日稱，A股展現較強韌性和抗風險能力，疫情對A股影響已逐步消化，股市估值水平處於歷史低位。

中國人民銀行副行長陳雨露昨稱，國際疫情擴散蔓延，歐美和許多新興市場經濟體的股市，已平均下跌約30%，國際金融危機通常有3個基本特徵，分別是有否跨市場持續恐慌性下跌，是否出現大量金融機構倒閉，全球實體經濟運行是否受嚴重破壞。目前許多國家陸續出台應對金融動盪措施，效果有待觀察。而中國保持好金融市場穩定，就是對全球金融穩定的重大貢獻。

【中國經濟】人行副行長：實體經濟持續向好 料次季經濟指標顯著改善

【新冠肺炎】媒體：內地至2月底逾4.3萬無症狀感染者 未納入確診統計

責任編輯：蒯宇澄

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疫情 基建 內政 經濟 美股 A股 中國人民銀行 中國證監會 板塊 中國

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