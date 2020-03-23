【中國經濟】全球疫情升級 中金下調中國今年GDP增速預測至2.6%

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情衝擊經濟，中金公司最新報告表示，疫情在全球擴散升級，並出現向金融市場「傳染」的跡象，將今年中國實際GDP增速預測，由之前的6.1%，下調至2.6%。

在目前形勢下，內地財政與貨幣政策的逆週期調節力度或將加碼，短期「美元荒」過後，人民幣或有升值動力，中金維持今年底美元兌人民幣6.72的預期不變。

另外， 中金報告稱，在中國股市將進入估值壓縮尾聲下，未來盈利將成為重要因素，因疫情影響，下調2020年A股的盈利增速至下滑15%。 預計首季業績受國內疫情影響較大，次季海外疫情發酵影響提升，因此業績下半年才可能逐步恢復。 中金預計今年全年金融行業業績下滑5%，非金融行業下滑26%。 目前純內需板塊有相對收益，中線建議逢低佈局受益於消費升級和產業升級的新經濟優質龍頭。

疫情向金融市場「傳染」 經濟衰退期或延長

中金最新報告指出，海外疫情的擴散可能比此前預想的範圍更廣、影響更大、且持續時間更長。目前海外疫情已全面升級、並殃及所有主要經濟體，尤其是美國。一些之前疫情已趨緩的國家，輸入性病例及本地傳染也為防疫抗疫帶來第二波壓力。大多國家仍處於疫情發展早期，在疫情「進程曲線」上仍落後中國至少1.5個月，美英等國或落後中國2-3個月。全球其他地區經濟活動恢復正常水平可能需時不短。

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報告認為，疫情對經濟衝擊或遠超此前預期，並在多個維度大幅超出08-09年全球金融危機時期。基準情形下，全球經濟或將經歷2-3個季度較為嚴重衰退，短期經濟景氣度或將為近代史上最蕭條。

全球主要經濟體紛「封國」，截至3月21日，已有42個國家宣布進入全國緊急狀態、佔全球GDP比例達50%（包括中國）。跨境旅行及物流將遭受歷史性打擊，各國國內生產和消費將受到嚴重衝擊。而疫情已出現向金融市場「傳染」跡象，經濟衰退期延長可能性明顯上升。

疫情拖累中國GDP約6個百分點 逆周期調節對沖2-3個百分點

因此，中金將今年中國實際GDP增速預測從此前的6.1%下調至2.6%。其中，第一季GDP按年增速可能僅-9.3%，隨著隔離防控措施的鬆綁開工率上升，第二季度經濟會較1季度明顯恢復，實際GDP按年增速回升至4.3%。第四季外需增長或繼續承壓，但第四季度開始出現更明顯的復甦。

工業品面臨嚴重的通縮壓力，而一些必選消費品和醫療用品的價格可能有較強支撐，中金維持2020年CPI 3.3%的預測不變，但將同年PPI的預測從此前的1.2%下調至-3.7%。

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報告認為，此前分析中的「悲觀情形」可能將成為「基準情形」，即新冠肺炎疫情將對今年中國GDP造成約6個百分點的負面衝擊。而國內逆周期調節政策，可能將對沖其中的2-3個百分點左右。

隨著2021年上半年基數大幅下降、環比增長企穩，中金預計明年中國實際GDP增速有望回升至9.0%。

責任編輯：伍樂

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